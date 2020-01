'The Mandalorian', la serie de Disney+ que ha conseguido que España vuelva a piratear

'The Mandalorian', serie que se desarrolla dentro del universo de 'Star Wars', es un éxito mundial. Es el primer gran triunfo de la plataforma Disney Plus desde que inició su andadura el pasado 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Holanda. Su primera temporada ha causado furor y ha hecho mucho ruido en redes sociales, gracias especialmente a uno de sus personajes, Baby Yoda, que se ha convertido en fuente de incontables memes y gifs.

Nuestro país no se ha quedado atrás. Aquí 'The Mandalorian' también parece haber destacado. El día en que se estrenó el último capítulo de la primera temporada, la serie fue primer 'trending topic' en España, los memes de Baby Yoda empezaron a circular en por los 'timelines' de las redes sociales y se han podido leer un buen puñado de reseñas de la serie en medios y blogs españoles. Pero... ¿cómo es esto posible si Disney Plus no está disponible en España hasta el próximo 31 de marzo? Se puede ver, claro, pero no legalmente.

Ya no existe paciencia para esperar. 'The Mandalorian' se analiza, se comenta e incluso se espoilea. Sin titubear. Lo que demuestra que la sociedad sigue teniendo la piratería tan interiorizada que ni se percata de que está consumiendo un producto de forma ilegal. Y se farda de ello sin ningún sonrojo público.

Parece que los espectadores españoles de 'The Mandalorian' asumen como normal una vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Porque, que nadie se engañe, la piratería ha dejado de estar tan presente y visible en el día a día porque han llegado plataformas de contenidos bajo demanda baratas y fáciles de usar, no porque la gente haya evolucionado en conciencia sobre lo ilegal de piratear ficción y el perjuicio que se causa a la industria audiovisual.

Las televisiones en abierto y de pago tienen que realizar aún mucha pedagogía al respecto, pues en el equilibrio de la rentabilidad del sector está el porvenir de una industria audiovisual mejor, más fuerte, con mayor estabilidad y protección de los puestos de trabajo.

La narrativa de que lo audiovisual no cuesta nada es venenosa, porque propicia que tengamos menos diversidad de contenidos, castigando también y especialmente a los creadores y productores autóctonos, invisibilizándolos.

Porque los piratas son despiadados: les da igual robar contenido a la todopoderosa Disney que descargarse una pequeña película independiente española que le ha llamado la atención. Se adueñan de lo que quieren y lo quieren ya. Por eso siguen siendo tan peligrosos. Y con 'The Mandalorian' se ha confirmado que siguen estando por todas partes.

Borja Terán.