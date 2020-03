'The Tonight Show' cancela su grabación por la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus paralizará el programa de entretenimiento más longevo de la historia de la televisión norteamericana. El mítico 'The Tonight Show', estrenado en 1954 y presentado en la actualidad por Jimmy Fallon, suspenderá sus grabaciones, de momento, hasta el 30 de marzo.

Así lo ha decidido la NBC, que ya ha grabado estos días el show sin público. También se ha suspendido 'Late Night With Seth Meyers', estirando la pausa de grabación prevista para la semana del 23 de marzo en la que estos shows de entretenimiento tenían marcado un periodo vacacional.

Al igual que está sucediendo en España, la televisión norteamericana ha cortado la afluencia de público a sus espectáculos diarios. 'Late Show With Stephen Colbert' de CBS, 'The Daily Show with Trevor Noah' de Comedy Central , 'Full Frontal with Samantha Bee' de TBS o 'The Greg Gutfeld Show' de Fox News Channel ya se hacen a puerta cerrada.

Sucederá lo mismo con el popular 'The Ellen DeGeneres Show', que a partir del próximo lunes vaciará su ruidosa grada. Pero la paralización del emblemático 'Tonight Show' podría suponer que estos programas también se plantearan saltar del aire por unas semanas como medida de protección.

En nuestro país, casi todos los programas han cancelado la asistencia de público. 'Sálvame', 'El Hormiguero', 'Sánchez y Carbonell' o 'La Resistencia' . También 'Late Motiv'. De hecho, el programa de Andreu Buenafuente ha optado por reinventarse en un nuevo formato, más íntimo, para no desvirtuar su esencia hasta que la situación se normalice. Sólo 'Supervivientes' mantiene a espectadores en la grada, aunque con un espacio de separación entre ellos. Pero, ¿por cuánto tiempo?

Al final, hay que limitar los movimientos para frenar la curva del virus y la televisión norteamericana ha aprendido rápido que debe seguir la estela de las decisiones tomadas en los platós de países como Italia y en España. Pero incluso lo están llevando más allá, cancelando la emisión de programas diarios porque proteger a sus trabajadores también supone proteger al resto de la sociedad. ¿Veremos si se empiezan a producir algunos programas con realización remota que conecte con los presentadores, sus colaboradores y sus entrevistados, aislados, interviniendo desde sus casas? La tecnología ya lo permite.