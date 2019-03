TVE cierra 'Lo Siguiente' y el programa se despide con un 'tuit' que define el problema de TVE

Se terminó. TVE ha cancelado 'Lo Siguiente', el programa de Raquel Sánchez Silva, que llegó para sustituir 'Hora Punta' de Javier Cárdenas y no ha logrado las expectativas de audiencia esperadas. De hecho, el programa no ha conseguido ningún tipo de relevancia social. Sólo ha sido útil como excusa para retrasar el comienzo del prime time.

'Lo siguiente' ha sido un programa de los que se denominan de 'ajuste de programación'. Un contenedor de relleno que se coloca en esa franja para proteger a los formatos posteriores. Si una serie ('Cuéntame cómo pasó') o un programa ('MasterChef') empieza más tarde se supone que suma más cuota de pantalla porque, así, el contenido estrella evita el tramo de máxima competencia donde se reparte con más agresividad toda la audiencia.

Pero este sistema de programación es una anomalía que las cadenas han interiorizado como normal y que, al final, termina afectando negativamente a una cadena pública como TVE, ya que pierde la oportunidad de afianzar una programación con unos horarios más amables para un público que está dejando de ver la tele tradicional en España. El motivo: su programación ya no concuerda del todo con su estilo de vida.

El consumo de la televisión está cambiando, pero también la televisión ya no incide en la creación como antes. 'Lo siguiente' hubiera sido un programa que no hubiera pasado el filtro de emisión en TVE hace 20 años. Es lógico que no funcionara porque no existía ningún concepto rotundo de programa en su concepción. Y, aunque lo intentaba, tampoco concordaba con los estilos de vida del espectador.

Había buenas intenciones, pero era un espacio sin premisa creativa, sin definición en su tono y, lo que es peor, transmitía cierta frialdad, lo que impedía que el espectador estableciera vínculos empáticos con una propuesta sin entidad global en su conjunto.

Y, claro, ha pasado desapercibido. TVE puede optar por seguir retrasando el prime time, pero TVE no necesita programas comodín de relleno. En la cadena pública urgen propuestas icónicas valientes con margen de tiempo para ser conocidas. Es la única manera de crear una estructura de programación diaria que cree un entorno en el que el público sienta que La 1 es una factoría de contenidos influyentes.

Sin embargo, la influencia no se consigue con formatos que deciden los temas con miedo, infravalorando la inteligencia de la sociedad y que, sobre todo, intentan no salirse del patrón de temas políticamente correctos, manidos y planos que están desconectados de su sociedad. Es el problema latente que propicia que La 1 de TVE sea invisible en su programación durante el día, con el efecto dominó que eso propicia a la hora de intentar promocionar o comunicar inversiones del canal público. TVE no tiene escaparates atractivos donde explicar su oferta.

'Lo siguiente' no ha calado. Pero el 'tuiter' de 'Lo siguiente' sí que ha entendido que la televisión es jugar. Y ha jugado desde el inicio del show hasta el mismo desenlace del programa, citando con mordacidad inteligente un tuit de una espectadora fiel. Quizá la única...

El futuro de la TV es su pasado atrevido. Como este 'tuit'

Este 'tuit' puede parecer una anécdota, pero resume el trasfondo por el que TVE ha perdido relevancia. La televisión es de los que atreven. Incluso con una mención en Twitter como esta, que representa la atrevimiento sincero que le faltó a 'Lo Siguiente'... el atrevimiento cotidiano que le falta a la actual y, a veces, irreconocible TVE.