Diaz reflexiones para callar a los críticos de la elección de Marta Ortega en Inditex.

El día en que se anunció que Marta Ortega iba a ser la presidenta de Inditex a partir de abril de 2022, la acción cayó en Bolsa un 6,1%, lo que supuso una pérdida de más de 5.600 millones de euros. Pablo Echenique, diputado de Podemos en el Congreso dijo en su cuenta en Twitter. “La meritocracia son los padres”. La frase parecía una consigna pues Iñigo Errejón, de Más País, dijo exactamente lo mismo. Aún no ha tomado su puesta de presidenta, cosa que sucederá en abril de 2022, y Marta Ortega ya se enfrenta al castigo de la desconfianza de los mercados, y a las críticas de un sector de la población porque en teoría es una enchufada y porque en este país no existe la meritocracia.

He aquí una lista de reflexiones y datos que vale la pena tener en cuenta en este caso:

1. Amancio Ortega, padre de Marta y fundador de Inditex, tiene el 60% de las acciones del grupo. Es decir, la mayoría. Puede poner y quitar a quien quiera como hacen todas las pymes de este país cuya propiedad está en manos de una persona.

2. Cuando Marta Ortega se convierta en presidenta, será otro caso más de empresa familiar gobernada por alguien de la familia. El presidente de Fiat-Chrysler es John Elkam, nieto de la Gianni Agnelli, fundador de la empresa Fiat. Guido Barilla preside el Grupo Barilla, una empresa fundada por su bisabuelo Pietro Barilla en 1877. Simone Bagel-Trah, tataranieta del fundador de Henkel AG, es la actual presidenta del grupo alemán. Martín Bouygues, actual presidente de la mayor constructora de Francia, es hijo del fundador. Nick Hayek, consejero delegado de Swatch, es hijo del fundador de esta casa suiza de relojes. Robson Walton es hijo de Sam Walton, fundador de Walmart, la mayor cadena de supermercados de EEUU.

3. Con el nombramiento de Marta Ortega sucede algo curioso: la mayor empresa española en valor en Bolsa y en presencia internacional (Inditex) estará comandada por una mujer: Marta Ortega. Y el mayor banco español en el mundo, el Grupo Santander, está presidido por una mujer: Ana Patricia Botín. El capitalismo se hace feminista.

4. Marta Ortega empezó a trabajar en Zara en Londres con 23 años. Antes había estudiado en un colegio en Suiza. Por lo tanto, habla inglés y francés. Estudió Comercio Internacional en la European Business School de Londres. Es decir, como heredera, ha hecho los deberes de todas las herederas: estudiar idiomas, especializarse en su ramo, y trabajar en la empresa desde joven.

5. El castigo de los inversores al nombramiento de Marta Ortega era algo previsible. Pablo Isla ha sido consejero delegado desde 2005, presidente y consejero delegado desde 2011, y presidente ejecutivo desde 2019. En 2107 fue elegido "el mejor CEO del mundo" por la "Harvard Business Review" y el mejor ejecutivo de la década de 2010-2020 por "Forbes". No se sabrá si Marta Ortega estará a la altura sino con el tiempo. Ana Patricia Botín tuvo que sufrir el mismo juicio tras el fallecimiento de su padre en 2014. Desde entonces ha presidido el Grupo Santander. Este año, el Grupo Santander podría alcanzar el mayor beneficio de su historia, superando los 6.619 millones de euros de 2007.

6. El cambio de presidente de Inditex se estaba preparando de hacía tiempo. La insólita entrevista concedida por Marta Ortega a "The Wall Street Journal" hizo pensar a muchos analistas que no era casualidad. Era la presentación a la sociedad financiera mundial, de la heredera de la mayor empresa textil del planeta.

7. Según el CIS, la mayor parte de los puestos de trabajo en España se cubren "a través de un familiar directo". El estudio es de 2016 pero no hay motivo para dudar que hayan cambiado mucho las cosas. Según la consultora Lee Hecht Harrison, cada vez más empresas prefieren saltarse los procesos de selección habituales, y recurrir a "las recomendaciones" porque ahorran dinero y les parece más afectivo que pasar exámenes meritocráticos.

8. Marta Ortega se va a convertir tarde o temprano en la propietaria de la mayor parte de las acciones de Inditex. Será la dueña, con lo cual, aunque haya miles de accionistas, sus decisiones se impondrán a las demás. Como dueña de una empresa privada que tiene el 40% flotando en Bolsa, puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera como en cualquier empresa privada sea del tamaño que sea.

9. La meritocracia, es decir, ascender por méritos propios, es algo que ha saltado al debate tras el nombramiento de Marta Ortega. ¿Son importantes los méritos o es el dinero de los padres la educación que recibes, la ocupación del padre y de la madre, el entorno cultural lo que define tu éxito? Los que ponen en duda la meritocracia en Inditex no se fijan en el caso de Amancio Ortega. Abandonó los estudios a los 12 años cuando presenció que un tendero no le fiaba más a su madre. Empezó. Trabajar en una camisería. En 1963, con 27 años, creó Confecciones Goa con su hermano Antonio. Si ha triunfado es porque ha funcionado el viejo sistema de méritos. El presidente de Seur Justo Yúfera, lo resumía así. "La gente me dice que tengo mucha suerte y yo respondo que cuanto más trabajo, más suerte tengo". El éxito de Tomás Pascual (Grupo Pascual), Emiliano Revilla (Chorizos Revilla), y tantos otros emprendedores es el mismo que el de Ortega: trabajar.

10. En España, sobre la evolución de las empresas, es famoso el dicho: "El abuelo la construye, el padre la disfruta y el nieto la destruye". Según el Instituto de la Empresa Familiar, el 70% de las empresas no llega a la segunda generación. Y a la tercera generación sólo llega el 15%. No existe una regla para saber qué empresas sobrevivirán: en general, sobreviven las que se adaptan a los cambios, cosa que pueden lograr los herederos o los gestores nombrados por ellos. Ser "hija de…" no garantiza nada. "Tengo 4 hijas y 70.000 trabajadores. El patrimonio se hereda, pero la dirección y el puesto de trabajo no", dice Juan Roig, presidente de Mercadona.