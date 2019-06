El PSOE no descarta que Podemos entre en el Gobierno ni la abstención de ERC

El PSOE no descarta el escenario de sacar adelante la investidura con la abstención de fuerzas independentistas catalanas, pese a que ésa no es su preferencia, como venían trasladando en los últimos días afirmando que no quieren hacer descansar la gobernabilidad de España en estas formaciones.

Tampoco, según ha afirmado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, descarta que miembros de Podemos formen parte del gobierno de cooperación en cuyo diseño trabaja ahora el PSOE porque, ha dicho, "uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar" en la gobernabilidad.

Ábalos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en el Congreso tras la reunión mantenida con representantes del PNV, Compromís y Navarra Suma. "No descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones. Hay quienes han mostrado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no", ha asegurado Ábalos al ser preguntado por si descarta que miembros de Podemos y, entre ellos, Pablo Iglesias entren al Gobierno.

El propósito de Sánchez, ha afirmado Ábalos, es salir investido en primera vuelta por mayoría absoluta y, si no lo consigue, obteniendo más 'síes' que 'noes' en segunda vuelta. ¿Incluyendo a los independentistas?, le han preguntado. "Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo", ha dicho.

El propio Ábalos ha manifestado en numerosas ocasiones que preferiría el apoyo de Ciudadanos al de los independentistas en una investidura, pero sus palabras este miércoles llegan un día después de que tanto PP como Ciudadanos hayan rechazado la petición que les lanzó el PSOE: facilitar con su abstención la investidura de Sánchez para evitar que ésta dependa de los independentistas.

De hecho, este jueves la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, se entrevistará con representantes de ERC y de Junts, dentro de la ronda de contactos entablada por el PSOE de cara a la investidura en la que sólo han excluido a dos fuerzas: Bildu y Vox.