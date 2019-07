El PSOE responde a Iglesias: "Primero el programa y luego el equipo de Gobierno"

El presidente en funciones "decidirá el equipo", "sin vetos ni imposiciones" para un hipotético Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Así responde el PSOE a Pablo Iglesias después de que el líder de Unidas Podemos anunciase este viernes que renuncia a formar parte de un futuro Gobierno para así facilitar el acuerdo entre su partido y los socialistas. "Sin vetos ni imposiciones podemos llegar a un acuerdo. El presidente escuchará las propuestas y decidirá el equipo. Empecemos por los contenidos. Primero programa y luego el Gobierno", indican a La Información fuentes del PSOE.

El líder de la formación morada ha anunciado que su propuesta tiene como condición que la representación de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros sea proporcional a los 42 escaños que sumaron junto a En Comú Podem. "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", destacó Iglesias en un vídeo publicado en Twitter.

El presidente en funciones dejó claras pasado el jueves sus condiciones para la investidura: no quiere a Iglesias en el Consejo de Ministros. Ni de vicepresidente ni de ministro. "No se dan las condiciones", afirmó el candidato elegido por el Rey en una entrevista con Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo', de laSexta. "Pablo Iglesias es el principal escollo" para llegar a un acuerdo antes del próximo lunes en el que se inicien los plenos en el Congreso de los Diputados, ha insistido el presidente del Gobierno en funciones.