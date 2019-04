Las diferencias entre la renta mínima de 'Podemos', 'Ciudadanos' y el PSOE

¿Cuáles son las diferencias entre el 'Ingreso Mínimo Vital' propuesto este lunes por Pedro Sánchez, la Renta Básica de 'Podemos' o el Complemento Salarial de Ciudadanos?. Lo primero, la del PSOE y de Ciudadanos parecen firmes y definitivas, mientras que el partido de Pablo Iglesias aún debate cómo llevarla a la práctica. Lo segundo el nombre.

En 'Podemos' se ha pasado de la Renta Básica Universal a simplemente un subsidio para aquellos que lo necesitan (borrador del programa económico), después a una mejora de las Rentas Mínimas de Inserción (Programa autonómico) a una propuesta en la que esa renta universal sea para jóvenes y mayores de 50. Mientras el partido lo debate, varios círculos intentan colar en el programa electoral la Renta Básica Universal.¿En qué consiste?

La propuesta socialista es un subsidio o como una nuevapensiones no contributivas y estará articulada en coordinación con el subsidio por desempleo. Es decir el que se quede sin subsidio tendrá derecho a ese Ingreso Mínimo Vital de 426 euros y el que no cobre nada porque no tenga derecho cobrará esos 426 euros más complementos familiares. Además se extiende y se amplía la prestación por hijo a cargo para las rentas inferiores a 11.500 euros anuales.

La propuesta de Ciudadanos quiere que esa renta sea complementaria a los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos.Esta medida está destinada para quienes tengan rentas salariales y/o ingresos del trabajo por cuenta propia pero no logran alcanzar el salario mínimo anual¿A cuántas personas afecta?

La medida propuesta por el PSOE podría afectar a las 1.847.000 personas que no tienen ningún tipo de ingreso en España. La extensión por hijo a cargo busca beneficiar a2,3 millones de niños que están en riesgo de exclusión. La medida de Ciudadanos afectaría a cinco millones de personas.¿Cuanto cuesta?

El PSOE lo cifra en6.450.370.086 euros, de los que 3.856 millones son para la prestación a las familias sin ningún ingreso y 2.593 para la modificación de la ayuda por hijo a cargo. 'Ciudadanos' ha cifrados su propuesta en 10.000 millones.

La propuesta estrella de 'Podemos' para las elecciones europeas fue la Renta Básica Universal. Se hablaba, sin ser oficial, de 650 euros al mes para cada ciudadano.La formación llegó a calcular que el coste de aplicar esta renta universal sería de 145.000 millones de euros.

PSOE: Ingreso Mínimo Vital

La propuesta del PSOE es una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, que se ha denominado 'Ingreso Mínimo Vital', de 426 euros al mes para los hogares sin ingresos de la que creen que podrían beneficiarse actualmente 730.000 familias.

Esta nueva ayuda, será "similar" a las pensiones no contributivas y estará articulada en coordinación con el subsidio por desempleo, con iguales cuantías, de forma que, una vez agotada la protección por desempleo, se garantice que las personas siempre mantienen la cobertura cuando se produzca el paso entre ambos sistemas.

La implantación de esta renta mínima, que se verá incrementada según los "complementos familiares", supondrá más de 6.450 millones de euros que se financiarán mediante transferencia de los Presupuestos Generales del Estado. Para acogerse a la misma, es necesario probar la ausencia de rentas.

Sánchez, además se ha comprometido a incrementar la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumentar la cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares. Estará únicamente vinculada a los ingresos del hogar y es independiente de la situación laboral de los padres porque va dirigida a los menores.

Además, se extiende la prestación por hijo a cargo a las rentas familiares por debajo del umbral de la pobreza severa, alta y moderada y se incrementan en tres tramos diferentes según el nivel de renta.

Actualmente, según el PSOE el sistema de protección contempla que por hijo a cargo de la Seguridad Social se contribuye con 291 euros al año a los hogares con rentas inferiores a 11.500 euros anuales.

Se incrementa en caso de familias numerosas y monoparentales con 2 hijos.El coste de estas dos nuevas medidas, la renta mínima y el incremento de prestaciones por hijos, el Partido Socialista lo cifra en 6.450.370.086 euros, de los que 3.856 millones son para la prestación a las familias sin ningún ingreso y 2.593 para la modificación de la ayuda por hijo a cargo.

El cálculo del PSOE es que se beneficiarán del ‘ingreso mínimo vital’ un total de 730.000 familias (1.847.000 beneficiarios) mientras que de la segunda medida lo harán 2,3 millones de menores.Podemos: De Renta Básica Universal a un subsidio por edades

'Podemos' irrumpió en la política nacional en las elecciones europeas en las que sacó 1.245.000 votos y 5 escaños. En buena parte se debió a su propuesta como la bajada de la edad de jubilación y a la Renta Básica Universal (RBU). Una renta básica "para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo, y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno" era la propuesta estrella del programa que Podemos presentó a esos comicios.

Aunque en ningún momento se habla de cifras oficiales, esa medida se valoraba en 650 euros al mes para cada ciudadano. En el programa electoral se limitaba a decir que será "un valor correspondiente al umbral de la pobreza". La formación llegó a calcular que el coste de aplicar esta renta universal sería de 145.000 millones de euros, financiable teniendo en cuenta el dinero destinado por Europa para la ayuda a los bancos y un incremento del 5% en el presupuesto comunitario.

La cifra de los 650 euros al mes de renta básica que garantice el umbral de la pobreza fue el determinado por una Iniciativa Legislativa Popular por la renta básica presentada en el Congreso este mismo año en base a datos de Eurostat. Cantidad que podría ser la que Podemos pretende que todos los ciudadanos cobren del Estado como renta básica "por el mero hecho de serlo". Pablo Iglesias, en varias entrevistas, todas ellas durante el 2014, defendió esa renta, aunque la iba matizando poco a poco. "No es lo mismo pagarle a una señora que tenga dos niños pequeños y que esté sola en casa que pagarle a uno de 23 que no tenga hijos a su cargo. Ahí hay que establecer como se cubre a cada uno", le decía a Risto en Cuatro. Y luego aclaraba: "Pero estamos hablando de 600 euros al mes. ¿Tú podrías vivir con 600 euros al mes?", preguntaba el político al periodista.

Después llegó la presentación del programa económico de 'Podemos' de mano de los economistas Vicenc Navarro y Juan Torres a finales de noviembre de 2014. Ahí la renta para todos se moderó al convertirse en una "ayuda" para "toda aquella persona que no tenga ingresos". El documento "Un proyecto económico para la gente" presentado por los profesores rebajaba esta renta a un subsidio.

Y después llegaron las elecciones autonómicas y la división en el partido sobre si acoger la iniciativa legislativa popular, la conocida RBU. La división en el partido fue fuerte, incluso Monedero, ya fuera de la cúpula de 'Podemos' aparecía públicamente para defender la Renta Básica Universal.

Finalmente en el programa para las autonómicas se abandonaba esa idea y se formuló de la siguiente manera: "Reformaremos, mejoraremos y coordinaremos, mediante un Plan de Garantía de Renta, las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las comunidades autónomas y otras medidas de garantía de renta". Para cuantificar eso aseguraba que en la medida de lo posible se aproximaría al Salario Mínimo Interprofesional. Así lo decía literalmente: "Aproximar las RMI, de forma gradual y en virtud de las posibilidades, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual."Renta por edades

Podemos se encuentra trabajando ahora en la propuesta de programa para las Elecciones Generales. Abandonada la idea de una renta universal, como se incluía en el programa europeo, el equipo encargado de la elaboración del programa marco trabaja en un posible encaje para esta propuesta, que permita contentar a ambas sensibilidades. Se trataría de una renta parcial por edades, que tendría como beneficiarios a jóvenes y mayores de 50 años. Por un lado, permitiría a los jóvenes un cierto respaldo económico para asumir proyectos de emprendimiento, y por otro evitaría que uno de los colectivos más desfavorecidos por el desempleo, el de más edad, cayese en una situación de vulnerabilidad. Esa es la idea con la que se trabaja.

Sin embargo dentro de 'Podemos' los hay que no se resisten a que la Renta Básica Universal salga adelanta tal cual se anunció en su momento. El Círculo RENTA BÁSICA hace campaña para que su propuesta obtenga el respaldo del 10% de afiliados y pueda colarse en el Programa electoral. Hoy lo tiene difícil ya que a falta de doce días para que se acabe el plazo tiene el 3,75% de avales. 14.207 de 37.876 apoyos necesarios

Ciudadanos: Complemento Salarial Anual Garantizado

El partido de Albert Rivera apuesta por la creación de un Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG) que complete los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios.

Esta medida está destinada para quienes tengan rentas salariales y/o ingresos del trabajo por cuenta propia pero no logran alcanzar el salario mínimo anual y se inspira en ayudas similares que existen en EEUU y el Reino Unido.Ciudadanos calcula que hasta 5 millones de hogares se beneficiarían de esta renta y que tendría un coste equivalente al 1% del PIB (10.000 millones de euros) en el escenario más adverso.

La renta está diseñada con tramos escalonados para que conforme el receptor tenga más ingresos por su trabajo cobre menos renta hasta alcanzar un nivel en que deja de percibir la prestación.

La formación defiende que su propuesta de renta complementaria no genera desincentivos al trabajo en forma de excesivas pérdidas de ingresos cuando uno trabaja más horas o más miembros del hogar consiguen encontrar trabajo.

"Al contrario que la subida del salario mínimo, que expulsa del empleo a los trabajadores peor pagados, o una renta garantizada, que desincentiva el trabajo, nuestro programa anima a los trabajadores a trabajar y facilita que el empleo, incluso aunque sea a tiempo parcial, tenga una remuneración digna", explica el documento.