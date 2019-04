Sánchez desvela que líderes secesionistas le confesaron que el Procés es imposible

Pedro Sánchez ha puesto en jaque a dirigentes catalanes con los que tuvo "conversaciones privadas". El presidente del Gobierno ha asegurado este miércoles en una entrevista que algunos líderes soberanistas le reconocieron en privado que la independencia de Cataluña "no se va a producir". Al mismo tiempo, el candidato socialista no ha querido pronunciarse sobre si indultará o no a los políticos catalanes que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.

Sánchez ha llamado a los políticos catalanes que le reconocieron que la independencia era imposible a "dar la cara" y admitir que "han engañado" a la sociedad catalana. Sin embargo, el candidato del PSOE no ha querido identificar a los políticos que le admitieron la imposibilidad de que la independencia de Cataluña se produjera.

En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha reprochado a los políticos catalanes a los que no ha querido identificar el no actuar "de buena fe" y el llevar a la sociedad catalana a "un callejón sin salida". A falta de un día para la entrada en campaña electoral, el todavía presidente ha considerado que el problema de Cataluña es la convivencia, no la independencia.

Indultos

El presidente del Gobierno ha decidido no pronunciarse sobre la posibilidad de indultar a los líderes catalanes que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. El líder socialista se ha puesto en la misma línea que el dirigente socialista catalán, Miquel Iceta, al decir que se habrá de esperar a la sentencia del alto tribunal para hablar de los indultos.

Iceta declaró en enero que hablar de indultos era "contraproducente" antes de la finalización del juicio. Sin embargo, sí que afirmó que "la política tendrá que encontrar caminos para resolver problemas". Sánchez ha dicho este miércoles que, "una vez haya que sentencia, el poder político tendrá que posicionarse".

La negativa de Sánchez a pronunciarse sobre los indultos la ha justificado en que él es el presidente del Gobierno. Según ha explicado, su responsabilidad es "no judicializar la política ni politizar la justicia", así como respetar la independencia del Poder Judicial mientras esté trabajando.