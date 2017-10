Santi Vila, conseller de Empresa catalán, dimite por diferencias con Puigdemont

El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, ha presentado su dimisión la noche de este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.



Vila, que ya había advertido en privado a compañeros de su partido que dimitiría si el Govern optaba por realizar una declaración unilateral de independencia, se ha reunido unos minutos con Puigdemont en su despacho en el Parlament al término de la sesión plenaria de hoy, para comunicarle su decisión.



Lo ha hecho después de que Puigdemont anunciara que no convoca elecciones en Cataluña y que deja en manos del Parlament cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



El presidente ha dicho que descarta convocar comicios porque no ha conseguido del Gobierno central garantías para convocar elecciones con normalidad, ha afirmado en alusión a que no se aplicara el 155.

Òmnium pide la DUI

El portavoz de Òmnium, Marcel Mauri, ha pedido este jueves que el Parlament declare la independencia de Cataluña, después del "último intento de diálogo que desde el Gobierno se ha vuelto a negar".



En declaraciones a los medios, ha asegurado que el Govern ha ofrecido convocar elecciones como un último intento de diálogo "para intentar frenar" la aplicación del 155, pero que el Gobierno lo ha rechazado, por lo que ha pedido que el Parlament declare la independencia de Cataluña.



"El Parlament deberá tomar las decisiones correspondientes para avanzar a partir del mandato democrático del 1-O, proclamar la independencia y resistir el embate del Estado", ha reivindicado