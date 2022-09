Los 3 requisitos que se deben cumplir para poder desheredar a un hijo

Los herederos legítimos tienen derecho a una parte de la herencia, aunque no se les haya incluido en el testamento o este directamente no exista. La regla es que a todos aquellos que ostenten este derecho, como los hijos o descendientes directos, tienen acceso a dos tercios del patrimonio a heredar, que deberán repartirse entre todos ellos. Así lo especifica el Código Civil en su artículo 808, en el caso de los descendientes.

Así pues, de no hacer nada al respecto, a los hijos les corresponderá innegablemente una parte de la masa patrimonial. Sin embargo, puede darse el caso de que la persona que redacta el testamento no quiera dejar herencia a sus descendientes, por el motivo que sea. Para poder quitar a un heredero legítimo su parte de la herencia, no basta con excluirlo del testamento.

El Código Civil especifica muy claramente cuáles son los requisitos que hay que cumplir en estos casos. En total son tres y no pueden darse por separado, es decir, es condición sine qua non reunir los tres para poder desheredar a un hijo.

Las causas para desheredar a un hijo

El primero es que hay que especificar en el testamento que se excluye al descendiente de la herencia que le pertenece, no basta con no mencionarlo. Al mismo tiempo, se deberá explicar de manera expresa y fundada por las diferentes causas en la ley la razón por la que se deshereda. Las causas posibles recogidas en el Código Civil pueden ser genéricas o específicas, siendo estas primeras las siguientes:

Haber sido condenado, por sentencia firme, por atentar contra la vida o causar lesiones o ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al testador, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.

Haber sido condenado, por sentencia firme, por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual de algunas de las personas del punto anterior.

Acusar al testador de delito para el que la ley señala pena grave, siempre que sea una denuncia falsa.

Obligar al testador, con amenazas, fraude o violencia, a hacer testamento o a cambiarlo.

Impedir a otro, por iguales medios, hacer testamento o revocar el que tenga hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro posterior.

Además, existen ciertos motivos específicos para desheredar a un hijo, que son:

Negar, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente que le deshereda.

Por último, no solo basta con encontrar el motivo para desheredar y explicitarlo en el testamento: la causa debe ser cierta. Es decir, si el desheredado niega la causa contra él, los herederos deberán probar que esta sí es cierta. De lo contrario, el desheredado podrá acceder a su parte legítima de la herencia.