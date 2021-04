Amazon y Google piden un acuerdo para la regulación digital, al menos en la UE. 

Amazon y Google España han reclamado este lunes unas reglas claras sobre digitalización y una regulación de esta materia que sea común al menos al nivel europeo, con el fin de facilitar la innovación y las inversiones de las compañías. La directora de Amazon para España e Italia, Mariangela Marseglia, ha pedido alejarse de ideologías cuando se trata de legislar sobre tecnología y que se fijen unas reglas claras y globales, incluso más allá de la Unión Europe (UE), que faciliten invertir a las compañías.

Marseglia ha intervenido en una mesa redonda, en un acto organizado por El Español, junto a otros responsables de compañías, entre ellas, de Google en España, cuya directora Fuencisla Clemares ha abogado por una legislación europea: "No podemos tener 25 regulaciones distintas". Ninguna de las dos directivas se ha referido expresamente a la legislación española en lo que concierne a digitalización, aunque sus respectivas compañías han anunciado medidas en España tras la entrada en vigor del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD).

Con motivo de esta tasa, Amazon anunció que a partir del 1 de abril iba a aplicar a sus clientes un 3% a las tarifas de referencia de la plataforma por servicios a las empresas que venden sus productos en España a través de la plataforma; mientras que Google hará lo mismo a partir del 1 de mayo, cuando cobrará un recargo del 2% a las facturas relativas a sus anuncios en el país. Sin referirse a este asunto, la directora de Amazon en España e Italia ha pedido mantenerse "alejados de la ideología" en tecnología, ya que algunas veces los legisladores están más preocupados por reunir apoyos en sus iniciativas que en intentar conocer bien el funcionamiento de estas compañías.

En este contexto, ha afirmado que, cuando se habla de tecnológicas, no hay que olvidar que en muchos casos trabajan junto con las pequeñas y medianas empresas, como es el caso de Amazon para la cual más del 50% por ciento de sus productos proviene de pymes. En España, la compañía tiene 9.000 proveedores. La directiva ha insistido en la necesidad de una regulación global, que incluso vaya más allá de la europea, tras advertir de los perjuicios que pueden suponer que un país actúe en solitario en esta materia.

Ha recordado que las empresas requieren reglas claras para invertir y que, en el caso de Amazon, el año pasado invirtió en España 2.500 millones de euros para crear 5.000 empleos, lo cual sería "completamente" imposible sin una legislación clara. En términos parecidos, aunque sin hablar de ideología, se ha pronunciado la directora de Google España, quien ha pedido una regulación europea única al hablar de tecnología y transformación digital y que se elabore una regulación que no vaya en detrimento de la innovación y de la competitividad. "No nos queda otra que ponernos de acuerdo a nivel europeo", ha afirmado la directiva, y ha recordado que en Europa es más difícil la innovación por ejemplo que en EE.UU porque no tiene un marco regulador único.