Cómo se puede dividir una herencia sin testamento entre sobrinos y tíos

Acaba de fallecer una tía (hermana de mi madre), dejando viudo. No tenía hijos ni ascendientes, de modo que solo estamos los sobrinos y el viudo. Mi tía no otorgó testamento y me gustaría saber si los sobrinos tenemos algún derecho o es todo para su marido. Mi tía ha dejado una vivienda privativa en la que no vivían ni vive mi tío. Gracias