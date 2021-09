¿Se puede hacer testamento sin necesidad de acudir a ningún notario?

Estoy aquejado de una enfermedad que me mantiene en silla de ruedas. Llevo tiempo pensando que otorgar testamento porque quiero mejorar a mi hijo pequeño, dejándole un derecho de uso sobre mi casa, en contraprestación a lo mucho que se está ocupando de mí en todos estos años. No quiero que mis hijos sepan nada y me pregunto si sería válido dejar mi última voluntad por escrito sin necesidad de acudir a un notario.