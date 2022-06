Un vecino está haciendo reformas que afectan al edificio: ¿puedo demandarle?

Soy propietario de una vivienda en un edificio en régimen de propiedad horizontal. El propietario de uno de los locales del edificio, que lleva años con un negocio abierto, está acometiendo una serie de reformas, que no solo afectan a la estructura del edificio sino que alteran sustancialmente la fachada. La Comunidad no parece tener intención de hacer nada al respecto y me preguntaba si yo puedo demandarle sin contar con la aprobación de la Comunidad.