Bendodo critica que la oposición "ponga pegas" al proyecto de Banderas, "que querría cualquier ciudad del mundo"

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado que la oposición "al completo" en el Ayuntamiento de la capital, formada por PSOE, Ciudadanos, Málaga para la Gente y Málaga Ahora, "ponga pegas" al proyecto del actor malagueño Antonio Banderas para los antiguos cines Astoria y Victoria de la capital, una iniciativa que "querría cualquier ciudad del mundo".

Así, ha señalado en Antequera (Málaga) al ser cuestionado al respecto, que la oposición "está a tiempo de rectificar", es más, ha confiado en que lo hagan porque este proyecto "es bueno para Málaga y tiene trascendencia provincial". "Lo que se construya en la capital es bueno para Ronda, para Marbella, para Ojén... la marca Antonio Banderas es internacionalmente conocida y no podemos perder esta oportunidad", ha recalcado.

"Cualquier ciudad del mundo lo querría y no entiendo por qué aquí la oposición le pone pegas", ha reiterado, al tiempo que ha añadido que le "preocupa" que los partidos de la oposición no estén "a la altura". "Como presidente de la Diputación y del PP, el Ayuntamiento y la Diputación están a favor de que este proyecto de Banderas se instale en el Astoria y Victoria", ha manifestado.

Bendodo ha recordado también que la capital, en los últimos años, ha tenido "un gran acierto, sabiendo aprovechar todas las oportunidades en la provincia y en la ciudad". "Málaga ha tenido una década espléndida, ha dado una gran salto en su proyección internacional, turística y cultural porque ha sabido aprovechar todas las oportunidades", ha sostenido.

"Tuvimos la oportunidad del Picasso y la cogimos: la del Thyssen, y la cogimos; fuimos hábiles para tener el Pompidou; la Aduana y de un tiempo a esta parte hemos tenido más", ha señalado, refiriéndose, además, a dos proyectos como el hotel del arquitecto Rafael Moneo, premio Pritzker, y el "ambicioso e ilusionante teatro de Antonio Banderas".

Según Bendodo, en estos dos últimos casos, la oposición en su conjunto ha sido "irresponsable y no ha estado a la altura". A su juicio, hay que "agradecer" a Antonio Banderas su "buena voluntad de querer reinvertir en su ciudad todo el aprendizaje obtenido por todo el mundo en su carrera y quiere asentarse con un teatro especial y todos deberíamos aplaudirlo".

Así, ha insistido en que la oposición "debe abandonar el no por el no". En este punto se ha referido a que le "preocupa" que Ciudadanos vote en Málaga no a este proyecto de Banderas en el Astoria y Victoria y "al día siguiente Ciudadanos en Sevilla pide que se ubique allí". "Alguien tiene que explicar qué relación tiene esto. Uno no y otro sí, espero que no tenga relación", ha finalizado.