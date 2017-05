PRC-PSOE rechazan instar a Gobierno a comprometerse con la sede de Reina Sofía y al PP le da "mala pinta"

Etiquetas

Una iniciativa de Podemos sobre las escuelas de Terán (Cabuérniga) tampoco ha salido adelante

Los grupos parlamentarios Regionalista y Socialista, que sustentan al Gobierno cántabro, han rechazado esta tarde en el Pleno que la Cámara inste al Ejecutivo a comprometerse con la creación en Santander de la sede asociada al Museo Reina Sofía, a través de la instalación de fondos del Archivo Lafuente en el antiguo edificio del Banco de España, y a que el proyecto se considere una "prioridad" en materia de inversiones en el ámbito cultural de la administración regional.

PRC y PSOE han tumbado así, gracias a la abstención de los tres diputados de Podemos y pese al apoyo de los dos representantes de Ciudadanos, una moción del PP, orientada a que la Cámara mostrase su apoyo a esta actuación. Tras la votación, la iniciativa ha sido rechazada, lo que da "mala pinta" a los 'populares', que acusan al bipartito de estar "poniéndose la venda antes que la herida".

Así lo ha manifestado el diputado del PP Iñigo Fernández, encargado de defender la moción y que ha reconocido las "dificultades" existentes en torno a este proyecto. No obstante, ha invitado a ponerlas en una "balanza", y ha considerado así que se debe hacer un "esfuerzo" para resolverlas, porque las ventajas y beneficios del proyecto son "enormes" no solo desde el punto de vista cultural, sino también turístico o comercial.

Este parlamentario considera que los "obstáculos" ante el desarrollo de la sede vinculada al Reina Sofía que se prevé instalar en la capital cántabra son "subsanables", y ha ensalzado al respecto que una vez se instale el Archivo Lafuente, "jamás se irá" de la ciudad.

A su juicio, es un "error" enfrentar, ha dicho, este proyecto con el contemplado para la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), porque no son "contradictorios", y ha urgido al Gobierno a resolver las dificultades para la instalación del Reina Sofía, que es "más urgente" y, además, porque "un 80% del trabajo" para su implantación se le está "dando hecho" a la administración regional, como es la cesión de la marca o de los fondos artísticos.

"Una oportunidad como ésta no se puede dejar escapar", ha reflexionado Iñigo Fernández, quien ha avisado al consejero de Cultura, el socialista Ramón Ruiz, que sería un "fracaso" perder este proyecto.

Desde Ciudadanos, Rubén Gómez ha apoyado la moción del PP porque ve en esta actuación museística una "idea buena" para atraer a Cantabria un turismo "diferente", que no dependa de las condiciones meteorológicas y que "deja dinero" en otros servicios.

Al "efecto llamada" de visitantes de esta instalación "de primer nivel" se sumará, además, el Centro Botín, que se abrirá el próximo 23 de junio, ha indicado el diputado naranja, para quien la inversión que se plantea para la instalación del Reina Sofía en la ciudad está "justificada", más que en otros proyectos "muertos" como el Puerto de Laredo, GFB, Néstor Martin o la Fundación Comillas, ha citado Gómez.

Sin embargo, su homóloga de Podemos ha mostrado "reticencias" a la iniciativa del PP, de ahí la abstención del grupo morado. Verónica Ordóñez ha explicado que en su partido están a favor de la llegada de cualquier museo que complemente la "reducida" oferta cultural de la ciudad y la región, más en el caso del Reina Sofía, uno de los centros de arte contemporáneo "más prestigiosos del mundo".

Sin embargo, cree que sobre la mesa no hay "nada" acerca del contenido de este proyecto, y la petición de los 'populares' se centra en el "envoltorio" -que en este caso es, como ha admitido la podemita, "atractivo"- para "una nueva obra". "Siempre se suele empezar la casa por el tejado", ha afeado Ordóñez a los dirigentes gubernamentales, a los que ha mostrado las "dudas" de Podemos con que se priorice el coste.

Frente a ello, desde esta formación piden que "se dé cancha" a movimientos culturales, y no se pongan "todos los huevos" en un edificio -como ocurre también, según ha comparado, con el Centro Botín- para el que ni siquiera se ha "definido" el "contenido".

Desde los grupos que apoyan al Gobierno, el socialista Víctor Casal se ha mostrado partidario de que "las cosas hay que hacerlas bien", y cree que la moción del PP se "anticipa" y "adelanta unos días" a la reunión que mantendrán las administraciones implicadas en el Reina Sofía el próximo 14 de junio en Madrid. De cara a ese encuentro, ha agregado el diputado del PSOE, no se puede "maniatar" al Gobierno.

En similares términos, la regionalista María Teresa Noceda ha coincidido en que "lo más prudente es esperar", de ahí que no vea "sentido" a la iniciativa de los 'populares', que "están metiendo prisa al Gobierno" cuando a su entender debe imperar la "prudencia". "En tiempos de zozobra no hacer mudanza", ha recomendado para finalizar la portavoz del PRC.

ESCUELAS DE TERÁN

En el Pleno de este lunes, el 'no' de socialistas y regionalistas y la abstención de Ciudadanos ha hecho que no haya salido adelante una proposición no de ley del grupo Podemos para que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte realice un informe técnico sobre las obras de restauración que requiere la conservación del edificio de las escuelas de Terán, en Cabuérniga.

Según ha alertado la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, este edificio, construido a mediados del siglo XIX y vendido por el Ayuntamiento a un privado, está en riesgo de caerse.

En esta iniciativa, que ha sido apoyada por el PP, se reclamaba que se requiera "urgentemente" al propietario a la ejecución de tales obras en un plazo de tres meses y, si no responde, se insta a la Consejería a ordenar la ejecución subsidiaria de las obras, a abrir expediente sancionador contra el propietario y a iniciar un expediente de expropiación de las Escuelas.

También reclama que si se da este caso se encargue la elaboración de un plan estratégico o concurso de ideas para fijar lo usos posibles de estas escuelas.

Ordóñez ha censurado que el Pleno haya rechazado una iniciativa parlamentaria que lo que pide es, según ha dicho, seguir los pasos que establece la ley en materia de protección del patrimonio cultural de Cantabria, "empezando por el deber de protección" que en ella se recoge.

Tras escuchar las justificaciones de PRC y PSOE para rechazar la proposición no de ley de Podemos y de Cs para abstenerse, Ordóñez ha afirmado que el "problema" no está en la iniciativa parlamentaria sino en la "dejadez absoluta" que muestran con el patrimonio de Cantabria.

"Pasan absolutamente del patrimonio de Cantabria", ha criticado Ordóñez, que ha preguntado al Gobierno qué va a hacer si las escuelas se caen.