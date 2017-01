Cultura lleva siete filmes andaluces de pequeño formato al Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand

Etiquetas

La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiic), participa en el 39º Festival Internacional de Cortometrajes de la localidad francesa de Clermont-Ferrand con siete pequeñas producciones andaluzas. La presencia en el certamen galo viene mediante el programa Shorts From Spain, que promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde está presente la Junta junto a otras autonomías, como Kimuak-País Vasco, Madrid, Catalan Films & TV, Galicia, Extremadura, Canarias y Valencia.

Los cortometrajes andaluces seleccionados son '6 abuelos en busca de autor', de Juan Rivadeneyra; 'Bolingo, el bosque del amor', de Alejandro G. Salgado; 'El juego del escondite', de David Muñoz; 'Show me now!', de Manuel Jiménez Núñez; 'Jaque mate' (animación), estudio Pixeltoon; 'El marido era fumigador de campos', de Ana M. Ruiz; y 'Not the end', de los hermanos Jose y César Esteban Alenda.

Según un comunicado, el festival se celebra del 3 al 11 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand y es el más importante a nivel internacional para cortometrajes, lugar donde se citan los principales profesionales acreditados del mundo, y al que acuden organismos, instituciones, agencias, compradores, distribuidores, productores, directores, programadores, exhibidores, escuelas de cine, actores, técnicos y medios de comunicación. El certamen dispone de un área de mercado de más de 1.000 metros cuadrados para stands informativos, donde se ubicará el de Shorts From Spain que exhibirá los cortos andaluces.

'6 abuelos en busca de autor' narra la historia de seis ancianos de una unidad de día que deciden formar una compañía de teatro. Tienen entre 65 y 95 años. Diariamente luchan con sus propios cuerpos, algunos castigados con el párkinson o el alzhéimer, lo que convierte los ensayos en una batalla contrareloj por dominar el texto.

Por su parte, 'Bolingo, el bosque del amor' cuenta el origen de uno de estos campamentos de espera cercanos a la frontera de Melilla en Marruecos. Bolingo significa "amor" en Lingala, lengua de los emigrantes congoleses que crearon un asentamiento donde esperar las circunstancias les posibiliten cruzar a Europa.

'El juego del escondite' habla del conflicto sirio. Tras cuatro años de guerra 12 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria de emergencia. 4 millones se esconden de la violencia en los países vecinos, sin tan siquiera el estatuto de refugiados. La vida en los asentamientos informales no es ningún juego. Película apoyada por Acción contra el Hambre para visibilizar la huida de los refugiados sirios y su búsqueda de la supervivencia.

Asimismo, 'Show me now!' es un documental sobre los vendedores de los mercadillos callejeros en Andalucía, esos que se han valido tradicionalmente de la gracia, del ingenio y la chispa. En la actualidad cada vez es más complicado encontrar personas que pregonen su género, ya que se ha convertido en una práctica prohibida por la mayoría de las corporaciones municipales.

'Jaque mate' es un cortometraje de animación: la historia se traza sobre un tablero de ajedrez donde dos bandos antagónicos esperan que comience una partida. El Rey Blanco ambiciona ganar esa batalla y arenga a sus tropas para hacerse dueño absoluto del tablero. Pero sus sueños de gloria se verán alterados por algo inesperado que va a tener sorprendentes y extraordinarias consecuencias.

'El marido era fumigador de campos' nos acerca la historia del matrimonio de Lena y el fumigador; cada uno, a su manera, intenta buscar una salida que les libere del dolor que sienten. Al final la solución estaba muy cerca.

Por último, 'Not the end' versa sobre la pareja formada por Nina y David, que intenta recomponer el amor perdido reviviendo el día en que se conocieron gracias a una máquina del tiempo que él inventa. Una historia que entronca con lo que ya es un subgénero de viajes en el tiempo, como 'Regreso al Futuro'.