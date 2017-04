La CND lleva esta semana la "fisicalidad, libertad y fuerza" de Forsythe al Teatro Real con una triple trabajo

Etiquetas

El coliseo madrileño acogerá tres piezas del célebre coreógrafo que se podrán ver los días 27, 29 y 30 de este mes

La Compañía Nacional de Danza (CND) lleva esta semana al Teatro Real 'Una noche con Forsythe', un homenaje a uno de los grandes coreógrafos contemporáneos que pone de manifiesto su "fisicalidad, libertad y fuerza", según ha indicado el director artístico de la compañía, José Carlos Martínez, este martes 25 de abril en un encuentro con los medios.

Este programa se podrá ver en cuatro funciones los días 27, 29 y 30 de abril e incluye tres de sus trabajos más emblemáticos: 'The Vertiginous Thrill of Exactitude', 'Artifact Suite' y 'Enemy in the Figure'. Estas piezas se suman a la puesta en escena de hasta nueve creaciones por parte de la compañía española hasta ahora.

Para la preparación del espectáculo que acogerá el Teatro Real, los bailarines han contado con la colaboración de los maestros de la Fundación Forsythe: Agnés Noltenius y Maurice Causey (Artifact Suite), Noah Gelber (The Vertiginous Thrill of Exactitude) y Ana Catalina Román (Enemy in the Figure).

Martínez ha explicado que, en primer lugar, 'The Vertiginous Thrill of Exactitude' es la más clásicas de las tres y supone un "reto" por la "dificultad técnica que presenta". También es la que contiene "mayor rapidez" y en ella el autor "usa los desequilibrios hasta el límite". "Hace que el ballet se introduzca en el siglo XXI", ha indicado.

En el caso de 'Artifact Suite', se trata de "pieza coral" en la que el autor usa un "vocabulario clásico, movimientos simples y desestructura hasta el infinito", en palabras del director de la CND. La escenografía es "simple" y "cambia constantemente" gracias a los "efectos de luces" que alteran el "orden y el desorden" hasta romper los "códigos".

La última pieza, 'Enemy in the Figure', es, según el propio Forsythe (Nueva York, 1949), una "instalación en movimiento" en la que se sirve de "improvisación". En el escenario aparece un muro que reparte el espacio escénico en dos partes y son los propios bailarines quienes mueven los focos e iluminan ciertas partes de las piezas, de manera que conducen la "mirada del espectador".

Tal y como ha señalado Martínez, este programa es para la CND un "paso adelante", puesto que en España "sigue habiendo conflicto sobre lo clásico y lo contemporáneo" y, sin embargo, esta propuesta "une ambos ámbitos". "Es lo que debería ser la CND en el futuro, debe ser capaz de bailar todo tipo de repertorio", ha dicho.

FUTUROS PROYECTOS

Preguntado por futuros proyectos de la Compañía Nacional de Danza, su director ha señalado que en la temporada 2017-2018 girarán por varios países, como Corea, Estados Unidos, Francia o Alemania, el "máximo" de lo que pueden hacer, según ha señalado. Sobre planes futuros, ha avanzado que ya están trabajando en la temporada 2018-2019, en la que esperan llevar al Teatro Real un "título clásico" que se estrenará en el coliseo madrileño.

Asimismo, ha indicado que una de sus ideas es "reunir a tres coreógrafos" que participen en un título con el objetivo de "buscar un camino para que la danza tenga más visibilidad".

Respecto al objetivo del Gobierno de diseñar un nuevo Teatro Nacional de Danza que se convierta en sede permanente para la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España, una propuesta que se incluye en el Plan Cultural 20/20 presentado recientemente en el Congreso, el director de la CND ha señalado que cree que se cumplirá "a largo plazo" y ha destacado "la voluntad política existe en la actualidad".