(VIDEO) EL PSOE VOLVERÁ A LLEVAR AL CONGRESO UN CAMBIO DE LA LEY PARA CONOCER QUIENES SE ACOGIERON A LA ‘AMNISTÍA FISCAL’

El PSOE volverá a llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de cambio legislativo que permita que se hagan públicos los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial (DTE) de 2012, la conocida como 'amnistía fiscal'.En una entrevista concedida a Servimedia, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, denunció que iniciativas como la 'amnistía fiscal' ha hecho que en los últimos la "conciencia fiscal de los españoles ha ido decreciendo".La DTE fue aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy el 30 de marzo de 2012 y un total de 29.065 personas físicas y de 618 personas jurídicas se acogieron a la misma."Pensamos que una de las vías para mejorar la conciencia fiscal de los españoles es conocer quiénes se acogieron a la 'amnistía fiscal'", señaló el diputado socialista, quien señaló que llevarán una iniciativa para ello en esta Legislatura como ya hicieron en las dos anteriores. Además, destacó la necesidad de dotar a la Agencia Tributaria (AEAT) de "más medios" y que cuente con unos profesionales "suficientemente retribuidos" para que se pueda luchar de manera efectiva contra la economía sumergida y el fraude fiscal. En esta línea, reiteró que el "camino" no es la 'amnistía fiscal' y añadió que tampoco lo es "comportamiento" del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que "va contra la conciencia fiscal de los españoles".En este sentido, el diputado del PSOE aseguró que Rato es la "persona que fue icono del modelo económico del PP de los últimos años". POLITIZACIÓN AEATSaura lamentó también la "politización" de la dirección de la Agencia Tributaria "como se ha puesto de manifiesto en varios de los escándalos" en los últimos años. Por ello, destacó la necesidad de que haya un "replanteamiento en profundidad ya no sólo de la dirección, sino también de los objetivos, de los medios y de la manera de funcionar" de la institución.Según el portavoz económico del PSOE, "tiene que haber una reforma en profundidad de la Agencia Tributara y, por supuesto, la dirección tiene que responder más a criterios profesionales que a criterios políticos". Además, defendió que la dirección de la Agencia ha de responder también ante el Parlamento y que "España necesita un plan ambicioso en materia de lucha contra el fraude, que no lo tiene" y que éste sea evaluado por agencias y entidades "independientes" cuando se diseñe y de los resultados del mismo.En este sentido, apuntó que las cifras que da la Agencia Tributaria sobre los resultados de lucha contra el fraude fiscal "nos los tenemos que creer, y a veces suman churras con merinas para que los datos queden bien y que la sociedad piense que se está luchando" contra este problema.AGENCIA TRIBUTARIA CATALANARespecto a la iniciativa de la Generalitat de Cataluña de poner en marcha su institución tributaria propia para recaudar impuestos, indicó que "es una muestra más de la pérdida del Norte de algunos políticos en Cataluña". Saura explicó que para una persona de izquierdas como él, la "bandera es la caja única de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria". "La izquierda es internacionalista, no es nacionalista; creo que es una pérdida completa de Norte y de sentido común de algunos políticos catalanes", dijo el diputado del PSOE, quien agregó que "es algo que de lo que izquierda no puede hablar en ningún caso porque va contra la solidaridad".