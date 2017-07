El Ministerio de Educación reprende a las autonomías que dan el título de ESO con suspensos y sin recuperación

Etiquetas

Les recuerda que con esta medida impiden a los alumnos subir nota para optar a becas: "Les complica mucho continuar en Bachillerato"

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha enviado cartas a los consejeros de Educación de Baleares, Andalucía, Extremadura, Aragón y Canarias por permitir a los centros que den a los alumnos con dos suspensos el título de la ESO sin necesidad de someterse a la convocatoria extraordinaria o de recuperación, según ha adelantado 'El Mundo'.

En cinco misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado Mrcial Marín ha trasladado a sus homólogos en estas autonomías la "preocupación" del ministro Íñigo Méndez de Vigo por estas instrucciones autonómicas a los centros educativos y les ha advertido de que están imposibilitando a estos estudiantes optar a becas para Bachillerato, ya que deben contar con 5,5 puntos de nota media.

"Desde el Ministerio queremos trasladaros que no compartirmos esta decisión sin precedentes", señala el 'número dos' de Educación a los consejeros, a los que les recuerda que con esta medida no cumplen "con el espíritu y los fines perseguidos por la normativa vigente" y recuerda que en Ceuta y Melilla, donde el departamento de Méndez de Vigo tiene las competencias, "no se expide el título de ESO hasta realizada la convocatoria extraordinaria".

Asimismo, les advierte de las "graves consecuencias que pueden minorar los derechos de numerosos alumnos" de cara a la obtrención de becas. Les recuerda que para acceder a una beca para 1º de Bachillerato es necesario contar con 5,5 puntos en 4º de la ESO y que, aunque algunos alumnos estén en condiciones de titular, si no alcanzan esa puntuación, "al expedíseles el título ya no pueden presentarse a la convocatoria extraordinaria".

"No tendrán la posibilidad de mejorar la nota", sostiene Marín, que recrimina a los consejeros de estas comunidades autónomas que "compliquen mucho (a estos alumnos) el poder continuar sus estudios postobligatorios".

Por último, les traslada la "preocupación" del ministro y les emplaza a "intentar, entre todos, garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado español en igualdad de condiciones" y les brinda su colaboración para buscar soluciones, que "agradecerán muchos alumnos" de estas regiones.

REBAJA DE LOS NIVELES DE ESFUERZO

Organizaciones representativas del profesorado se muestran divididas por la decisión de varias comunidades autónomas de permitir a los centros educativos que sus alumnos con dos suspensos obtengan en junio el título de la ESO sin necesidad de presentarse a la recuperación.

"Es una medida que ahonda aún más en la rebaja de los niveles de esfuerzo de los alumnos, a los que ya no se les exige, ni si quiera, que hagan un último examen para intentar mejorar su expediente", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández.

A su juicio, esta decisión viene marcada por el decreto de titulación de ESO y Bachillerato, aprobado el pasado mes de mayo, que es el que establece que los alumnos puedan obtener esta certificación con dos materias suspensas, siempre que no sean Lengua y Matemáticas, pero que no concreta si tienen que agotar todas las convocatorias.

La realidad, según señala el presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Educativos Públicos (FEDADI), Alberto Arriazu, es que "estos alumnos van a titular igualmente, antes o después", y sostiene que quienes quieran cursar Formación Profesional de grado medio tienen más fácil el acceso a un aplaza en junio que después.

"Es más lógico que, si están en condiciones de titular, les den el título lo antes posible", subraya este docente de Navarra, una comunidad que ha adelantado la convocatoria extraordinaria de septiembre a junio.

"FALTA DE LIDERZGO DEL MINISTERIO"

Al secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, no le parece mal esta medida adoptada por estas cinco autonomías y ha recordado que expertos como Alejandro Tiana, actual rector de la UNED, o el sociólogo Julio Carabaña, han planteado en la Subcomisión parlamentaria para el Pacto educativo fórmulas de titulación más flexibles que las actuales para la ESO, como la acreditación de competencias.

Para García, la "falta de liderazgo" del Ministerio de Educación en este sentido "hace que la realidad se ordene de otra forma" y que, en lugar de proponer un mismo sistema, lo que ha generado es que las comunidades autónomas regulen la titulación de forma distinta generando "desigualdad entre el alumnado".

Esta falta de liderazgo también la denuncia el presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, y ha advertido de que esta situación se debe a una ley "parcheada", que presenta "muchos agujeros". Además, ha criticado se permita titular a los alumnos sin tener que presentarse a la recuperación: "El esfuerzo es un valor educativo por si mismo".

Gutiérrez ha advertido de que las comunidades autónomas "proponen el título", pero que es el Estado el que "tiene la potestad constitucional de otorgarlo". "El Gobierno podría perfectamente decir que los alumnos tienen que hacer la extraordinaria", ha apostillado.

Para el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, el hecho de que las comunidades autónomas apliquen distintos criterios genera "incertidumbre" en el alumnado y "agravio comparativo". No obstante, ha subrayado que el real decreto de titulación antes mencionado es una "especie de parche" que puede dar lugar a "situaciones desiguales".