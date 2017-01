Fomento pide disculpas a los afectados y atribuye la situación a condiciones meteorológicas "históricas"

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido disculpas a los ciudadanos afectados por las condiciones adversas del temporal, que ha dejado atrapadas en trenes y carreteras a miles de personas y ha atribuido la situación a condiciones meteorológicas "excepcionales" e "históricas".

Según ha explicado el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Serna ha manifestado que la AEMET ha calificado los datos como "históricos" y ha afirmado que la situación es "excepcional" porque se ha producido en áreas donde "normalmente" no se producen "estas nevadas".

"No se conocían fenómenos de estas características desde hace 30 años. Ha sido excepcional el volumen e intensidad de la nevada, que ha superado los 10 centímetros en las zonas cercanas al mar durante 48 horas", ha subrayado el ministro que ha precisado que las nevadas "no han cesado" durante las últimas 24 y que se han alcanzado temperaturas por debajo de -20 grados centígrados y de hasta -27 grados centígrados en algunos puntos de la provincia de Albacete".

De la Serna pedido disculpas a los ciudadanos afectados, de quienes ha destacado su "valentía" y su "actitud", así como el trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y por parte de distintos departamentos ministeriales

Del mismo modo, aunque no rechaza las críticas que se hayan podido producir, ha dicho que el Gobierno está trabajando para atender a las personas y a las infraestructuras. "No me consta la crítica de la Comunidad Valenciana", ha aseverado De la Serna, que ha dicho que ha hablado con el presidente de la comunidad, Ximo Puig, quien le ha dado las gracias por el ofrecimiento del Gobierno para trabajar en la solución.

El ministro también a lamentado la situación en la A-3, donde centenares de personas han pasado la noche atrapadas, y considera que de no haberse producido varios accidentes y la caída de tres torres eléctricas el restablecimiento del tráfico "se habría realizado con normalidad".

