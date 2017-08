Estos son los tres jóvenes que la policía busca en relación con los atentados

Etiquetas

Son los más buscados hoy por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son jóvenes y residían en Cataluña. Están en busca y captura tras una orden de la Audiencia Nacional. Si algo destaca de cada uno de ellos es su juventud, el mayor tiene solo 24 años.

Los tres jóvenes (después de que fuentes policiales hayan confirmado la muerte de Moussa Oukabir son de nacionalidad marroquí y eran residentes en las localidades gerundenses de Ripoll y Ribes de Freser. Sus nombres son Said Aallaa, Mohamed Hychami y Younes Abouyaaqoub.

De hecho, los Mossos d'Esquadra han dado el paso de registrar la casa de Said Aallaa situada en la céntrica plaza Gran de Ripoll (Gerona) en busca de pistas.Según los datos policiales , Said Aallaa nació en Naour (Marruecos), en agosto de 1998, por lo que cumpliría este mes los 19 años y no contaría con antecedentes policiales por delitos de terrorismo.

además de a Mohamed Hychami y Younes Abouyaaquoub, que cuentan con 24 y 22 años, respectivamente, nacieron en la misma localidad de Marruecos, Mrirt y los padres de ambos están domiciliados en Ripoll, al menos desde el año 2006. Ninguno contaba hasta ayer con antecedentes por terrorismo.