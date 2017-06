El PNV pide Seguridad Social y prisiones para apoyar los presupuestos de 2018

Etiquetas

En el principio fue el cupo... Ahora serán el régimen económico de la Seguridad Social, sin romper la caja única, y la transferencia de prisiones a Euskadi. El PNV se sabe imprescindible para Rajoy, y más tras el triunfo de Pedro Sánchez en las primaria socialistas, y pone precio a su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que tienen que comenzar a negociarse ya mismo.

La pasada semana, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, mostró a Mariano Rajoy su disposición a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2018. "El acuerdo de 2017 es un gran acuerdo para este país en lo material y en lo político", dijo el líder del EBB, que se mostró dispuesto a extenderlo un año más, como partido "previsible y coherente" que es el PNV.

Eso sí, advirtió que la eventual aprobación de las próximas cuentas de Rajoy, que debe sacar adelante ya en julio el techo de gasto, será "una nueva historia, una nueva negociación que empezamos de cero". Y, aunque evitó entrar en detalles sobre la 'factura' que el PNV pretende cobrar por su apoyo, el líder jeltzale sí dejó claro, que "hay muchas cosas que se nos adeudan" a los vascos. "La lista es larga, iremos escogiendo", avanzó.

En Vitoria y Bilbao son conscientes, así ha sido en la negociación de las cuentas para este año 2017, que es posible pactar 'todo' con Moncloa sin desafíos soberanistas ni pedir 'imposibles' que rompan la unidad del estado. Los ejemplos más claros, el acuerdo sobre el cupo vasco tras una década de desavenencias y el compromiso del ejecutivo central de inversión plurianual, hasta 2023, de 3.200 millones de euros para culminar las obras del AVE vasco.

Pero ahora los peneuvistas, apoyados por su socio de gobierno en Vitoria, el PSE de Idoia Mendia, sí que van a poner sobre la mesa una cuestión que soslayaron en la negociación de las cuentas de este año: el desarrollo íntegro de una ley orgánica como es el Estatuto de Gernika de 1979. El objetivo del PNV pasa por cerrar un calendario con los traspasos pendientes (34 materias divididas en cinco apartados genéricos, según especifica el acuerdo de gobierno PNV-PSE-EE), con dos en el frontispicio de la negociación, que quizás sí supongan traspasar alguna 'línea roja' para el PP: el convenio para el traspaso de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social y la transferencia de Prisiones.

La primera daría aire, además, al PSE-EE, socio del PNV en las principales instituciones vascas. Los socialistas ya amarraron en el acuerdo de Gobierno que sustenta a Urkullu priorizar ambas transferencias. Y, lo más importante, aclararon que ese traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social –vía convenio y tal y como prevé el Estatuto en su disposición transitoria quinta y ha dejado zanjado el Tribunal Constitucional en varias resoluciones judiciales- se hará sin quebrar las políticas de equidad con el resto de España.

Un traspaso que se produciría "sin romper" la denominada 'caja única' de la Seguridad Social, como recuerda la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, cada vez que tiene ocasión. Pero un asunto espinoso para el PP y para Rajoy, que podría ver cómo se le soliviantan sus socios de Ciudadanos y el ala más conservadora de su propio partido.

El 'espinoso' tema de los presos de ETA

Por otro lado, ni el PNV ni el Gobierno central quieren hablar en público de la política penitenciaria. Para unos, las huestes de Rajoy, con los presos de ETA no hay novedades y para los otros, las filas de Urkullu y Ortúzar, casi cinco años y medio después de que la organización terrorista abandonara el terrorismo y una vez desarmada la banda, no hay excusas para negarse a abordar este delicado asunto. Es más, el traspaso de la competencia de prisiones no afectaría a la decisión sobre el acercamiento de los presos etarras, ya que la política penitenciaria la fija el ejecutivo central.

¿Qué puede acelerar este escenario de deshielo en materia penitenciaria? Sin duda, la decisión que harán pública en torno al verano los presos de ETA vinculados al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) de aceptar las posibilidades que ofrece la legalidad penitenciaria para progresar en grado, obtener beneficios penitenciarios y acceder antes al cumplimiento de la pena fuera de las prisiones, puede ser un acicate para ir flexibilizando la política penitenciaria con los presos etarras. Y otro punto, se espera que en otoño, dese luego antes de finalizar este año, ETA, tal y como anunciaba www.lainformacion.com el pasado 11 de abril, anuncie que desaparece de la vida pública, que ha ocupado dramáticamente en los últimos 50 años.

Además de estos dos 'espinosos' temas y del AVE vasco, el PNV hará hincapié en las negociaciones en cuestiones como ayudas en I+D+I para las empresas vascas y en la búsqueda de fórmulas para que las grandes compañías industriales, los grandes consumidores de energía como Arcelor Mittal, Acerinox o Inespal no vean lastrada su competitividad por el precio de la electricidad que consumen.

Pero el primer capítulo para aprobar los PGE de 2018 será la aprobación del techo de gasto. Un techo de gasto que el pasado año contó con le respaldo del PSOE a cambio de subir el salario mínimo interprofesional un 8%. Escenario que ahora, con la victoria de Sánchez en las primarias socialistas, parece inviable.

Así, el Ministerio de Hacienda diseña ya el calendario para lograr el respaldo del Congreso al techo de gasto de 2018 y Cristóbal Montoro confía en obtener el visto bueno de la Cámara el próximo 13 de julio, y para ello utilizará la misma fórmula que ha usado en la negociación presupuestaria de este año: Ciudadanos y PNV votarán a favor y, previsiblemente, también lo harán los dos diputados canarios clave: Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC).