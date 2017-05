RSC. CEPYME PREMIA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha convocado la cuarta edición de los premios que llevan su nombre, cuyo objetivo es promover el reconocimiento social de la figura del pequeño y mediano empresario y del autónomo y divulgar su contribución al progreso económico y social y a la creación de empleo.Esta edición contará por segundo año consecutivo con un galardón orientado al reconocimiento de la labor de las pymes en la incorporación laboral de personas con discapacidad (Pyme por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad). En la categoría Pyme por la Inclusión Laboral, apoyada por Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, se reconocerá a la pyme que haya destacado en 2016 por su contribución a la inserción laboral de las personas con discapacidad, ya sea por el volumen de contrataciones alcanzadas como por tratarse de personas con discapacidades severas, con mayores dificultades de acceso al mercado laboral o bien que presentan dobles factores de exclusión social.El impulso de este premio se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.Se considerarán principalmente el número de personas con discapacidad integradas en la plantilla de la empresa, el número de jóvenes con discapacidad menores de 30 años, la calidad y estabilidad de los puestos de trabajo que desempeñan, las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción que trabajan en la compañía (jóvenes, mujeres, graves discapacidades como la sordoceguera, discapacidad intelectual y enfermedad mental) y los empleados con discapacidad que presentan otros factores de riesgo de exclusión (entorno rural, mujeres mayores de 45 años, víctimas de la violencia machista...). No pueden optar a estos premios los centros especiales de empleo cuya plantilla tiene al menos un 70% de trabajadores con discapacidad.En esta cuarta edición se ha ampliado a 11 el número de categorías: Pyme del Año, Empresario Autónomo del Año, Pyme Innovación Tecnológica, Pyme Desarrollo Internacional, Pyme Creación de Empleo, Pyme Proyecto Emprendedor, Pyme por la Igualdad, Pyme por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, Pyme por la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, Pyme con Mejores Prácticas de Pago y Pyme Transformación DigitalLos galardones, que cuentan con la presidencia de honor de los Reyes, están patrocinados por Banco Santander y cuentan con el apoyo de destacadas empresas, como Facebook, Randstad, Inserta-Fundación ONCE, Peugeot, Visa, Endesa, UPS, Vodafone e Informa y Vocento como media partner.El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 31 de julio. Las bases y el formulario de inscripción para optar a estos premios están disponibles en la página web de Cepyme y en el portal de noticias de la confederación, Cepymenews.