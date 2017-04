UGT y CC.OO. alertan de que mientras la economía crece al 3% la siniestralidad laboral lo hace al 10%

Etiquetas

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han conmemorado este viernes, 28 de abril, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Salón Rioja de Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza. En este contexto, han alertado de que mientras la economía crece al 3 por ciento la siniestralidad laboral lo hace al 10 por ciento y han mostrado su preocupación por la precariedad laboral como factor que potencia la discriminación en las empresas.

Así lo han indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT-Aragón, José de la Morenas, y el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO.-Aragón, Benito Carrera, quienes han participado en la jornada con la conferencia 'Las desigualdades en salud laboral'. Han explicado que esta jornada pretende recordar a aquellos que han perdido la vida en su puesto de trabajo y reivindicar mayor seguridad.

"En Aragón llevamos diez accidentes mortales de enero a marzo y entendemos que es una incongruencia que ahí donde la gente va a ganarse la vida la acabe perdiendo", ha mencionado De las Morenas. De esta forma, ha señalado que los sindicatos ya advirtieron de que en el momento en el que hubiese un relanzamiento de la actividad industrial y se dejase atrás la crisis se iban a incrementar los accidentes laborales y así ha sido: "La economía crece al 3 por ciento y la siniestralidad al 10 por ciento".

"Hoy es el momento de recuperar derechos, condiciones de trabajo en el marco de la seguridad laboral". Ha recordado que de los diez accidentes laborales mortales de este año cinco han sido accidentes no traumáticos, es decir, vinculados al estrés. "Reivindicamos un trabajo seguro, estable y con unas condiciones de dignidad, para intentar llegar a los cero accidentes".

ESTRATEGIA ARAGONESA DE SEGURIDAD Y SALUD

José de la Morenas ha expuesto que la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020, hecha pública este jueves, muestra "un camino de intervención, actuación y control". Pero ha insistido en que las empresas y las mutuas tienen que tener claro "el principio de la defensa de la seguridad y salud de los trabajadores".

Esta estrategia, ha continuado, incide en el marco de la igualdad de género, y la integración de la mujer al mundo del trabajo con la protección y seguridad adecuadas.

En este contexto, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO.-Aragón, Benito Carrera, ha puntualizado que la situación de crisis económica ha agravado la situación de desigualdad de la mujer en el mercado laboral. Ha hecho hincapié en las empleadas del hogar, que no están adscritas al régimen general, por lo que se pagan su cuota, no tienen derecho al desempleo y no entran en la lista de prevención de riesgos laborales.

PARTE DE GUERRA

"Nuestra Comunidad ha registrado 714 siniestros mortales desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos laborales --en el año 1995--, por lo que estamos hablando de un parte de guerra. El poder político se tiene que concienciar de esta situación", ha sostenido el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO.-Aragón, Benito Carrera.

También se ha referido a los trabajadores afectados por el amianto. Ha considerado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debe situar a estos trabajadores "en primera línea", dado que tienen "derecho" a que se les reconozca la enfermedad profesional. "Tenemos que poner el acento en los que están incumpliendo, la inspección tiene que actuar con las empresas que más accidentes laborales registran", ha agregado.

Benito Carrera se ha mostrado contrario a la iniciativa de que sean las mutuas las que tengan que proceder a dar el alta a los trabajadores, dado que hay "un servicio público de salud". Pero ha considerado que, ante la duda de que sea o no enfermedad laboral, el médico de atención primaria debe derivar al trabajador a la mutua que tiene que hacerse cargo. Ha opinado que a veces se "ocultan" accidentes laborales y pasan al sistema público. Ha opinado que desde el INSS están siendo "perversos", puesto que están alentando "el despido por enfermedad sobrevenida en las empresas".

PROTESTA

Ante esta situación, la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha finalizado con una protesta de los delegados sindicales en la plaza de Aragón de Zaragoza. En este jornada también han participado los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Aragón, Daniel Alastuey y Julián Buey, y el director del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), Antonio Barrachina, quien ha confiado en que la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020 ayude a reducir la siniestralidad laboral.

Asimismo, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Yolanda Valdeolivas, y la especialista en medicina del trabajo y miembro de la Secretaría de Les Dones de CC.OO. de Cataluña, Neus Moreno, han impartido la ponencia 'La discriminación nos daña a todas'.