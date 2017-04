ESTIBADORES. FOMENTO NO HA REMITIDO AÚN A SINDICATOS Y PATRONAL EL BORRADOR DEL DECRETO DE REFORMA DE LA ESTIBA

Etiquetas

El Ministerio de Fomento no ha remitido aún a las organizaciones sindicales y a la patronal el borrador del real decreto de reforma de la estiba, algo que se hará “en el momento que lo tengamos cerrado y elaborado”, según dijo hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su participación en el ‘Foro ABC’, patrocinado por Deloitte y Ferrovial, donde apuntó, además, que aún no puede decir si el real decreto se aprobará este viernes o no en el Consejo de Ministros.“No podemos asegurar si va a ir o no” este viernes al Consejo, dijo el ministro, quien en todo caso reiteró que “tenemos urgencia” en aprobarlo.De la Serna explicó que el Gobierno aprobará un primer real decreto que liberalice la estiba y cumpla con la sentencia europea y otro que recogerá el acuerdo de la mediación alcanzado entre sindicatos y patronal con la intermediación del Consejo Económico y Social (CES). “En el momento que tengamos cerrado y elaborado se va a remitir a sindicatos y patronal” para que puedan analizarlo, señaló el responsable del Fomento, quien reiteró que “lo tendrán en el momento en que lo finalicemos”.Respecto a si el PSOE apoyará o no el decreto de la estiba, De la Serna comentó que esta formación “tendrá que decir lo que hace”, aunque recordó que es “un partido de Gobierno y todo el mundo entiende que estará a favor de que España cumplan con las sentencias”. Además, quiso dejar claro que con el proyecto del Gobierno “no se va más allá de la sentencia” y que se pondrá a disposición del sector un paquete importante de ayudas de hasta un máximo de 120 millones de euros.