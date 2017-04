UGT recalca que Extremadura debe pedir al Estado un plan de empleo y mejora del tren al margen de interés político

Etiquetas

El secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura, Teodoro Casares, ha tachado de "totalmente demoledores" los datos de la EPA en la región correspondientes al primer trimestre del año, y ha insistido en que para evitar la "sangría importante" en materia de paro entre "todos" en la región hay que demandar al Gobierno central un plan de empleo y mejoras ferroviarias al margen de "cuestiones políticas".

"Si nosotros no somos capaces de que le pidamos al gobierno de turno del país de poner pie en pared y demandar al Estado español que por una vez se fije en Extremadura, al final acabaremos como siempre, abandonaremos nuestra tierra, nos tendremos que marchar con la maleta a intentar buscarnos un futuro", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que un ferrocarril "decente" para Extremadura que contribuya también a "atraer industria" para crear "trabajo estable y con perspectiva de futuro" deben suponer una "demanda fundamental" por parte de la comunidad autónoma al Estado español.

En rueda de prensa este jueves en Mérida (Badajoz), Casares ha incidido así en que los datos de paro de la región son "totalmente demoledores", porque "una de cada tres personas en Extremadura no trabaja" y "las perspectivas de futuro no son nada halagüeñas".

Esta situación lleva, según ha defendido, a que "la gente no puede seguir en Extremadura porque no tienen ningún tipo de trabajo estable y de cierta calidad". "Todo lo que se ofrece es siempre lo mismo, trabajos precarios, de pocas horas, de fin de semana, de menos de un mes, y así evidentemente ni los jóvenes pueden hacer su perspectiva de futuro ni los mayores tienen capacidad para mantener su familia", ha advertido.

"Necesitamos una ayuda importante para poder evitar esta sangría importante" de personas que "se marchan porque no tienen perspectivas para seguir trabajando en Extremadura", ha espetado el sindicalista, quien ha señalado que la comunidad requiere un plan de empleo "especial" para "evitar esta sangría" del paro. Al mismo tiempo, ha defendido que la comunidad debe "encontrar la forma para que las empresas vuelvan a Extremadura".

FERROCARRIL

Tras apuntar que "quizás" las sindicatos "no" serán los "más indicados para decir lo que hay que hacer", aunque también que "sí" tienen también "su opinión" en cuanto a las "alternativas", ha defendido que "siempre el ferrocarril ha llevado el desarrollo a todo un país", y que hay que apostar por ello, para UGT, por un "ferrocarril decente" para Extremadura.

De igual modo, ha apostado por "atraer industria" para crear "trabajo estable y con perspectiva de futuro", así como por "atraer el ferrocarril del AVE, no un ferrocarril del tercer mundo" como el que hay "ahora mismo", añade.

"Mientras no tengamos un ferrocarril decente, mientras no tengamos unas condiciones en las cuales las empresas se puedan venir a instalar a Extremadura porque lo vean factible y rentable, evidentemente no seremos capaces de desarrollarnos y tendremos que volver a lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos que es coger la maleta y marcharnos si no a Madrid al norte, o quizás en este caso muchas veces fuera del país, hacia países como Alemania, Inglaterra o Francia que puedan ofrecernos mejores perspectivas de vida", ha advertido Casares.