HALLAN TRES SUBESPECIES DE LEOPARDO DE LAS NIEVES

Un equipo de 26 investigadores de ocho países asegura que hay tres subespecies de leopardo de las nieves y que ‘Panthera uncia’ no es una especie única, después de analizar rastros de estos animales en senderos silvestres y lugares marcados en Asia.Los investigadores, pertenecientes a instituciones de Australia, Austria, China, Estados Unidos, India, Mongolia, Nepal y Pakistán, han publicado un artículo en la revista ‘Journal of Heredity’, en el que aseguran que existen tres grupos genéticos primarios de leopardo de las nieves. Estas subespecies se diferencian por su ubicación geográfica: ‘Panthera uncia irbis’, hallada en la región de Altai (norte); ‘Panthera uncia uncioides’, en la meseta del Tíbet (centro), y ‘Panthera uncia uncia’, encontrada en las regiones de Tian Shan, Pamir y la cordillera de Transhimalaya (oeste). Se trata del primer análisis genético de toda la gama de poblaciones silvestres de leopardo de las nieves. Este gran felino es el más huidizo del mundo y habita una extensa zona de cerca de 1,6 millones de kilómetros cuadrados en 12 países de Asia. Vive en montañas por encima de 3.000 metros de altitud, un hábitat caracterizado por bajos niveles de oxígeno, temperaturas extremas, aridez y duras condiciones climáticas. Sigue siendo el último de los cinco grandes felinos objeto de una evaluación de sus subespecies. Esta brecha en la investigación es el resultado directo de tres desafíos: habita en regiones remotas que a menudo son políticamente inestables y, por lo tanto, más difíciles de acceder; las oportunidades de rastreo por radio o por GPS son limitadas porque son difíciles de observar, y la mayoría de los fundadores de las poblaciones cautivas tienen un origen desconocido. El muestreo genético a través de la recolección de senderos de fauna silvestre y sitios de marcado es una manera no invasiva, eficaz y eficiente de examinar poblaciones de leopardo de las nieves, y se ha convertido en un enfoque importante de investigación, reemplazando a métodos previos que se basaban principalmente en muestras recogidas por cazadores o animales cautivos, estudios de seguimiento o especímenes de museo. Jan E. Janecka, de la Universidad Duquesne (Estados Unidos), explica que la nueva investigación proporciona la primera visión de cómo las poblaciones de leopardo de las nieves están estructuradas. “En pocas palabras, las poblaciones están conectadas con otras poblaciones, son más estables y tienen uan mayor probabilidad de persistir”, añade, antes de concluir “Nuestro estudio resalta la necesidad de iniciativas transfronterizas para proteger esta especie y otros animales silvestres en Asia".