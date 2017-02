Etiquetas

Donald Trump puede convertirse en una oportunidad para Europa. Desde su llegada a la Casa Oval, el presidente ha dejado claro que EEUU ya no será el guardián del mundo, seguirá siendo un estado poderoso que ya no protegerá a la comunidad internacional sino que se mirará al ombligo.

Este nuevo contexto es una oportunidad para la Unión Europea, amenazada por el auge del populismo y por la inestabilidad reciente debido a la incertidumbre en las citas electorales cruciales que se celebrarán en 2017 en países como Holanda, Francia o Alemania.

Esta es una de las conclusiones que han subrayado varios expertos entre los que figuran el director de la prestigiosa revista estadounidense 'The Atlantic', Steve Clemons, y dos investigadores asociados al Real Instituto Elcano,Paul Isbell y Ulrich Speck que han intercambiado puntos de vista en torno a la política exterior que esperan de Trump y las consecuencias que tendrá en todo el mundo.

EEUU no quiere ser ya el gendarme del mundo: Europa necesita una defensa común

“EEUU está retirándose hacia sus propias fronteras”, ha indicado Clemons, en referencia al nuevo rol del país. “EEUU está cansado de su papel de supervisor y quiere volver a ser un estado normal”, ha subrayado Ulrich Speck quien ha recordado que es momento para que los estados europeos cumplan con sus obligaciones y eleven el gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB, tal y como exigen las directrices de las OTAN.

También encargarse de la situación en Libia, país fronterizo con Europa, pero en el que ha sido mayor el peso de EEUU que el de los socios europeos en los últimos años, excepto Francia. Es por ello, que el experto ha subrayado que los europeos necesitan más que nunca trabajar de la mano con el secretarios de Estado norteamericano, Rex Tillerson.

Para Speck, "está claro es que Trump no tiene un plan para la política exterior, sino solo ideas", pero "ya se cansó de gestionar la seguridad europea", por lo que “cada país debe considerar cómo hacerse cargo de ello". Ante la reconfiguración del mundo en tres posibles polos EEUU, China y Rusia, Europa no puede perder su oportunidad.

Trump apuesta por los fósiles: Europa debe avanzar en energías renovables

En este nuevo mundo multipolar, la firmeza de Europa dependerá del papel que juegue en este escenario. Lo que se espera del bloque es que lidere y encabece la globalización logrando reducir las diferencia de clases y apostando por un modelo de desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente. La elección de Trump es al tiempo un riesgo y una oportunidad geopolítica para la UE, que podrá aprovecharla si los Estados apelan a la cooperación y solidaridad.

Trump supo detectar los problemas de su país y Europa tiene algunos parecidos

Sí ha enseñado Trump algo importante a Europa, que ha sido capaz de detectar los problemas sociales de su país que no difieren mucho de los que sacuden a Europa: hartazgo de las élites de los expertos, burocracia excesiva, liderazgos débiles de los políticos, clase media deprimida, impuestos que solo pagan algunos... Eso lo vio el hoy presidente de EEUU y gracias a eso ganó, en parte, las elecciones. No estaría mal que Europa se uniera y que empezara a intentar arreglar esas costuras que también se ven en su interior.

China, el enemigo de Trump: Europa puede abrise camino en ese mercado y sus inversiones

La reconfiguración del orden económico es otro de los asuntos claves en el nuevo escenario mundial. En este sentido, el director de la prestigiosa revista estadounidense 'The Atlantic', Steve Clemons, insistió en que más allá de apostar por el proteccionismo económico, la anulación del Tratado Transpacífico "se hizo más por razones geoestratégicas ante la presencia de China en esa área" y no por necesidad económica. Y es que para el periodista no hay duda de que Trump considera a China "una amenaza".

En relación al acercamiento entre Rusia y EEUU, los expertos califican de cierta obsesión del magnate respecto a Moscú y recuerdan las implicaciones que subyacen de esta relación respecto a Irán. Pese a que Trump ha calificado de "desastroso" el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado por la Administración Obama y las grandes potencias europeas, los expertos no se atreven a vaticinar cómo será la relación. Pero recuerdan que en los últimos años los asesores de Obama ya decían que se sentían más cómodos con Teherán que con Riad.

Clemons también ha compartido algunas interioridades sobre el reducido equipo de asesores que rodea a Donald Trump. De momento, solo cinco han sido nombrados. En su opinión, el hombre fuerte de la Casa Blanca es Steve Bannon, mientras que existen grandes divisiones y odios entre el resto de asesores de confianza de Trump, por lo que existen dudas sobre el tiempo que aguantarán colaborando juntos.