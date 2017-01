Theresa May y Peña Nieto, los primeros mandatarios a los que recibirá Trump

La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, será la primera mandataria extranjera en reunirse con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así lo ha confirmado la Casa Blanca, que ha informado de que el encuentro se producirá en Washington el próximo viernes.

Representantes de ambos gobiernos ya habían hablado en diciembre sobre la necesidad de realizar este encuentro bilateral y se barajaba la primavera. Ahora, esta visita se ha adelantado y ambos mandatarios han mostrado su alegría por esta reunión. A principios de enero Donald Trump ya mostró su alegría e interés en las relaciones con la mandataria británica.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!