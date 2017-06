"En los colegios ingleses conviven niños de 18 países, esto no va a cambiar"

Etiquetas

Seguir adelante pase lo que pase. Esta es la mentalidad británica, la forma de vida de un país que sabe enfrentarse a la adversidad sin doblegarse. Por eso, tras los atentados de Londres la frase que más se escucha es, pese a todo, absoluta normalidad. Esta es la sensación de la mayoría de los ciudadanos que viven en la capital británica. Este lunes, los niños han ido al colegio como un día más, los vecinos han salido a pasear con sus bicis y el estado de ánimo general es de tranquilidad.

Patricia U. es una española que lleva tres años viviendo en Londres con su familia. Ella es profesora de español de primaria en un colegio y sus hijos estudian secundaria. “Nosotros estamos haciendo vida normal. Los niños han ido a clase y la sensación en la calle es de absoluta normalidad”, señala.

Sobre cómo están viviendo sus hijos esta situación, Patricia explica que en el colegio les han informado de todo y que los niños están muy tranquilos. “Ellos están acostumbrados a convivir en clase con unas 18 nacionalidades diferentes, en un colegio se pueden encontrar niños de hasta 50 nacionalidades. En esta ciudad, los niños tienen una visión más global de lo que pasa en el mundo. Aquí hay bastantes refugiados sirios y todos ellos conviven con nuestros hijos en el colegio, el tema está muy normalizado”, detalla Patricia.

Helena N. es española y lleva dos años y medio en la capital británica. Esta joven trabajadora de la City coincide con Patricia en que los atentados no han afectado a los ciudadanos en su día a día. “Eres consciente del estado de alarma en el que estamos, pero piensas que no va a pasar nada. El domingo era el típico día de decir “no me levanto de la cama”, pero al final cogí mi bici y me dije “esta gente no va a lograr que me asuste”, señala.

Esta mallorquina cree que los tories están jugando con el miedo y afirma que Theresa May va a ser la gran beneficiada en las elecciones con todo lo que está pasando.

“Creo que se han tolerado demasiadas cosas”

David Ribau coincide con Patricia y Helena. Este canadiense lleva más de 10 años en Londres donde ha formado una familia. Para él, su día a día no ha cambiado tras los últimos atentados. David cree que lo que está pasando en el país responde a “intereses del gobierno” y coincide con Theresa May en que se han tolerado demasiadas cosas a los extremistas sobre todo a los que ya eran conocidos en el país.

Este canadiense cree que los atentados afectarán a la política de defensa del nuevo gobierno que sea elegido el próximo 8 de junio. “Más que al Brexit yo creo que estos atentados van a afectar a los inmigrantes que van a irse del Reino Unido”, apunta David.

"La sociedad inglesa no está protegida"

“Estos ataques han servido para demostrar quela sociedad inglesa no está siendo protegida correctamente. A pesar de que se ha aumentado el número de policías por la calle no se ha evitado este último atentado. El mismo día del ataque fui a un concierto de la banda Depeche Mode y el control de seguridad fue muy débil. Los guardias de seguridad no me revisaron, pude haber entrado con un cuchillo o un arma sin problemas”, relata Sergey S. un ciudadano ruso que lleva más de 8 años en Londres.

Sergey S coincide con Theresa May en que ha habido una gran tolerancia del extremismo en el país. “Los ingleses tienen miedo de hablar de esto porque se les puede culpar de ser racistas. Muchos dicen que el terrorismo no tiene una religión, pero lamentablemente en este momento es el islam. A pesar de esto, prohibir que los musulmanes entren en Reino Unido no es una solución, lo que se debe hacer es controlar a un cierto grupo de personas”, destaca.

Para Sergey, estos atentados se van a convertir en la razón que necesitaban los británicos para aumentar los controles en sus fronteras y en el flujo de refugiados que llegan al país.

“Reino Unido debe estar cerca de sus aliados”

“Londres ha demostrado en estos ataques que es un pueblo unido y que es capaz de seguir con su vida a pesar de las amenazas. Es verdad, que hasta ahora no eramos conscientes de estos riesgos, pero es verdad que los ciudadanos se han unido más. Esto se ha visto en como la gente tiraba sillas, botellas y mesas a los terroristas, señala Endër, un ciudadano albanés que lleva 7 años en Londres.

Endër cree que esta ciudad nunca ha tolerado el extremismo, pero apunta que ahora la gente se está volviendo más sensible sobre las relaciones con otros países. “Ahora hay un llamamiento a una política menos intervencionista, se pide un ejercito que proteja a los ciudadanos y piden una revisión de la relación del Reino Unido con los países con vínculos extremistas, así como el comercio de armas de este país”, apunta.

Este ciudadanos albanés cree que Reino Unido se encuentra entre la decisión de proteger sus fronteras y la de estar cerca de sus aliados europeos para protegerse del terrorismo. “Dicho esto, los atacantes eran ciudadanos del Reino Unido por lo que ninguno de los dos factores pueden estar directamente relacionados con la inmigración”, señala Endër.

Andrew R. es ingles y coincide con el resto de testimonios. “Mi día a día no se ha visto afectado por los atentados. El día después del atentado fui con un grupo de amigos a dar un paseo en bicicleta y el estado de ánimo de todo el mundo era de como si no hubiera pasado nada. Esto forma parte de la mentalidad británica que consiste en seguir adelante pase lo que pase”, explica.

Para este inglés lo que ha pasado va a tener un efecto indirecto en el Brexit y en las elecciones, “del resultado del 8 de junio dependerá cómo se negociará el Brexit. Lo más importante de todo es que estos ataques deben servir para preguntarse por qué Gran Bretaña y la Unión Europea deben tener un intercambio en inteligencia”, concluye.