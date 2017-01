Una cuarta parte de los países en los que la libertad decayó en 2016 son europeos

Etiquetas

De los 195 países evaluados, 87 (45 por ciento) fueron clasificados como libres, 59 (30 por ciento) parcialmente libres y 49 (25 por ciento) no libres. La región de Oriente Medio y África del Norte tuvo las peores calificaciones en el mundo en 2016, seguida de cerca por Eurasia, según el informe Freedom in the world elaborado por Freedom House.

Las potencias autoritarias han participado en actos descarados de agresión y graves atrocidades que quedaron sin respuesta en las zonas de guerra de dos continentes.

Los países tienden a perseguir solo sus intereses

Todos estos acontecimientos apuntan a un peligro creciente de que el orden internacional del último cuarto de siglo, arraigado en los principios de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley, dé lugar a un mundo en el que los líderes y las naciones persigan sus propios intereses estrechos sin limitaciones significativas, y sin tener en cuenta los beneficios compartidos de la paz, la libertad y la prosperidad mundiales. La prueba parece ser Trump hoy y su America First.

Un total de 67 países sufrieron una disminución neta de los derechos políticosy las libertades civiles en 2016, en comparación con 36 que registró ganancias.

Una cuarta parte de los países en los que se frena la libertad son europeos

Mientras que en los últimos años la disminución de la libertad estaba generalmente concentrada entre las autocracias y las dictaduras que simplemente iban de mal en peor, en 2016 se establecieron las democracias -los países calificados como libres en el sistema de clasificación del informe- que dominan la lista de países que sufren reveses. De hecho, los países libres sufrieron una mayor disminución de la libertad que en cualquier momento de la década pasada, y casi una cuarta parte de los países que registraron una disminución en 2016 se encontraban en Europa.

A medida que el año llegaba a su conclusión, las principales democracias estaban sumidas en la ansiedad y la indecisión tras una serie de acontecimientos desestabilizadores. En los Estados Unidos, la victoria presidencial de Donald Trump, una figura con puntos de vista no convencionales sobre política exterior y otros asuntos, planteó interrogantes sobre el papel futuro del país en el mundo.

El voto de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea, el colapso del gobierno italiano después de un fracasado referéndum sobre la reforma constitucional, una serie de movimientos antidemocráticos por parte del nuevo gobierno en Polonia y las ganancias de los partidos nacionalistas xenófobos en otras partes de Europa, afectaron a la democracia global.

China, Rusia, de mal en peor en 2016

Al mismo tiempo, Rusia, con impresionantes exhibiciones de arrogancia y hostilidad, interfirió en los procesos políticos de los Estados Unidos y otras democracias, escaló su apoyo militar a Assad en Siria y solidificó su ocupación ilegal del territorio ucraniano.

China también violó el derecho internacional, ignorando el fallo de un tribunal en contra de sus reivindicaciones expansivas de soberanía sobre el Mar del Sur de China e intensificando su represión de la disidencia dentro de sus fronteras. Y los líderes sin escrúpulos de Sudán del Sur y Etiopía a Tailandia y Filipinas se involucraron en violaciones de derechos humanos de escala variable con impunidad.

Los países más descatados, por su avance o retroceso

Colombia - Colombia recibió una flecha de tendencia al alza debido al proceso de paz entre el gobierno y las guerrillas izquierdistas de las FARC, lo que condujo a una reducción de la violencia.China - La flecha de tendencia descendente de China refleja el efecto escalofriante generado por la ciberseguridad y las leyes extranjeras de las ONG, el aumento de la vigilancia por Internet y las largas penas de prisión para abogados de derechos humanos, activistas y creyentes religiosos.Etiopía - Etiopía recibió una flecha de tendencia descendente debido a la respuesta desproporcionada y a menudo la violencia de las fuerzas de seguridad ante las protestas antiguamente pacíficas contra el gobierno.Hong Kong - Desciende por la invasión de Beijing.Mozambique - Mozambique experimentó un aumento en las tensiones políticas y la violencia, incluido el abuso de la población civil por parte de las fuerzas de seguridad.Nicaragua - Nicaragua expulsó a líderes y legisladores de la oposición, y silenció a periodistas y académicos.Filipinas - Filipinas llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales como parte de la nueva guerra del presidente Rodrigo Duterte contra las drogas.Polonia - El Gobierno ha aumentado su influencia sobre los medios de comunicación, el sistema judicial, el servicio civil y el sistema educativo.Sudán del Sur - Sudán del Sur no llegó a un acuerdo de paz, reanudó la guerra civil y continuó saltándose los derechos humanos con su represión a los civiles.Turquía - Turquía protagonizó tras el fallido golpe de Estado arrestos masivos y despidos de funcionarios.Zambia - La oposición no tiene ninguna oportunidad real.

Los enormes flujos de refugiados y el terrorismo inspirado por el EI debido, entre otras, al conflicto sirio han desempeñado un papel importante en el debilitamiento de las normas democráticas en Europa y los Estados Unidos.

Las llegadas de solicitantes de asilo en Europa disminuyeron en 2016, en gran medida debido al endurecimiento de las fronteras en los Balcanes y un acuerdo entre la UE y Turquía en el que Ankara se comprometió a bloquear las salidas irregulares. Pero la caída en el número no logró contener la retórica anti-refugiados, ya que los líderes políticos europeos mancillaban rutinariamente a aquellos que huían de zonas de conflicto como criminales, violadores y terroristas.

Por otra parte, el acuerdo con Turquía -un refugio ya dudoso para los refugiados debido a su insurgencia kurda y ataques terroristas regulares- se convirtió en una fuente más de vergüenza después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan abrazó una forma de autoritarismo sin barniz en respuesta a un fallido intento de golpe en julio .

Después de haber derribado el golpe, el gobierno impuso una regla de emergencia que resultó en la detención de casi 40.000 civiles, el encarcelamiento de docenas de periodistas por su trabajo, el encofrado de cientos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, la detención de los líderes Y cientos de funcionarios del tercer partido más grande del parlamento, y el despido de más de cien mil funcionarios.

El terrorismo continuó alimentando la agitación política en Europa y los Estados Unidos a pesar de las pérdidas territoriales importantes sufridas por el EI y otros grupos extremistas tales como Boko Haram. Francia, Bélgica y Alemania sufrieron ataques terroristas de alto perfil, un tiroteo en masa inspirado por el sistema de inteligencia inspiró en el estado de Florida y los ataques menores en otras partes de Europa fueron frustrados o interrumpidos por las autoridades.

Varios gobiernos europeos reaccionaron adoptando leyes que otorgaron mayores poderes a las fuerzas de seguridad y aliviaron las restricciones a la vigilancia. Los temores más persistentes por el aumento de los ataques terroristas alimentaron la hostilidad pública hacia las minorías y los inmigrantes musulmanes, profundizando las divisiones sociales existentes y amenazando las libertades civiles.

Durante la campaña presidencial estadounidense, Donald Trump, en varias ocasiones, prometió impedir que todos los musulmanes entraran a Estados Unidos, deportar a los sirios ya en el país y llevar a cabo "un control extremo" de las creencias de los refugiados e inmigrantes.

Los conflictos en el Medio Oriente y los trastornos políticos en las democracias a menudo desvían la atención del mundo del empeoramiento de la represión doméstica en China, Rusia y otros países autoritarios, que se beneficiarán de una ruptura de las normas democráticas a nivel internacional. De hecho, tanto Beijing como Moscú intensificaron sus esfuerzos para remodelar el mundo a su propia imagen.

En China, el régimen del Partido Comunista encabezado por el presidente Xi Jinping reforzó su control con la adopción de nuevas leyes y reglamentos sobre ciberseguridad, organizaciones no lucrativas extranjeras y asuntos religiosos.

Las duras penas impuestas a abogados de derechos humanos, microbloggers, activistas populares y religiosos sufrieron un golpe adicional a quienes buscan mejorar las condiciones en el país.

A medida que Xi consolidaba su poder personal, alejándose rápidamente del patrón existente de liderazgo colectivo dentro de la élite del partido, buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda que prohibía la disidencia intrapartidaria y criticaba implacablemente los valores democráticos "occidentales".

El régimen también adelantó planes para introducir un sistema de "crédito social" que conectaría los datos financieros, sociales, políticos y legales de cada ciudadano para producir una sola calificación numérica de su comportamiento y confiabilidad. Un paso en falso en un área presumiblemente tendría repercusiones en cada otro aspecto de la vida de un individuo.

La creciente intolerancia de Pekín por la autonomía individual en el hogar se reflejó en sus intrusiones en los asuntos de las sociedades vecinas. El liderazgo emitió una decisión sin precedentes sobre la Ley Fundamental de Hong Kong con el objetivo de impedir que los políticos pro-independencia y prodemocracia tomen sus asientos en la legislatura del territorio autónomo.

El gobierno chino adoptó similarmente una actitud hostil hacia Taiwán después de que el partido de oposición local, que se opone a la unificación con China, arrasó hasta la victoria en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y Beijing ha intensificado su presión sobre los gobiernos de la región para que devuelvan a los que han huido de China para escapar de la persecución, especialmente a los miembros de la minoría musulmana uigur.

Rusia siguió un modelo similar, combinando la represión doméstica con un ambicioso programa de intimidación regional y sabotaje político a larga distancia. El régimen del presidente Vladimir Putin dirigió en escena las elecciones parlamentarias y regionales de Rusia, lo que condujo a una baja récord en la votación y la extinción total de la oposición liberal en la legislatura. El Kremlin también añadió a sus listas negras de sitios web "extremistas" y ONG que considera "agentes extranjeros" o "indeseables".

Fuera de sus fronteras, Rusia aceleró radicalmente su campaña de bombardeos indiscriminados contra los centros de población de los rebeldes anti-Assad en Siria, contribuyendo poco a la lucha contra la IS en otras partes del país. Moscú también profundizó su injerencia en las elecciones en las democracias establecidas a través de una estrategia que combinó el apoyo a partidos populistas y nacionalistas, el robo y la publicación de los documentos internos de los principales partidos y candidatos y la agresiva difusión de falsas noticias y propaganda.

Los esfuerzos de Rusia para influir en el referéndum constitucional italiano y las elecciones presidenciales en Estados Unidos representaron un gran salto adelante en la oferta de Putin de socavar la integridad e incluso cambiar el resultado de los procesos democráticos.

El éxito de Donald Trump, un candidato externo que desafió a las fuerzas principales de ambos partidos principales, demostró la apertura continua y el dinamismo del sistema americano. También demostró que los Estados Unidos no son inmunes al tipo de llamamientos populistas que han resonado en el Atlántico en los últimos años.

Después de poco más de un año en el poder, el partido derechista de Derecho y Justicia (PiS) ya ha dado varios golpes graves a las instituciones democráticas de Polonia. El gobierno aprobó una legislación que ha politizado los medios de comunicación públicos, neutralizado el tribunal constitucional, entregado a los servicios de seguridad amplios poderes de vigilancia y restringido el derecho de protesta pública. También ha propuesto regulaciones preocupantes sobre las ONG.

Los observadores han descrito las acciones del PiS como una versión acelerada y condensada de lo que el partido gobernante Fidesz ha logrado en Hungría desde 2010. Ambos gobiernos han repudiado los valores liberales, han atacado las instituciones del pluralismo y han tratado de utilizar el poder económico del Estado para el partidismo Políticos. Mientras que el PiS se ha centrado en proporcionar beneficios económicos a sus componentes básicos, Fidesz ha manipulado las leyes y los contratos estatales para enriquecer una élite de negocios afiliados que puede reforzar su futuro dominio político.

El sistema iniciado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán se presenta como un modelo atractivo para los líderes políticos elegidos con inclinaciones autoritarias. Una mayor expansión de esta "democracia iliberal" en Europa Central y los Balcanes parece probable dada la orientación de las principales figuras en Eslovaquia, la República Checa y Serbia, entre otros.

Más recientemente, sin embargo, los regímenes autoritarios han llegado a los partidos, movimientos y figuras políticas simpatizantes de las democracias de Europa y de otros lugares. Marine Le Pen, líder del Frente Nacional de Francia, elogia a menudo a Vladimir Putin, ha recibido ayuda financiera de fuentes rusas, y ha pedido que Francia se alinee con Rusia como un contrapeso a Estados Unidos. Los políticos populistas de Holanda, Gran Bretaña, Italia y Austria se reúnen regularmente con funcionarios rusos, critican las sanciones impuestas por la UE después de la invasión del Kremlin a Ucrania y apoyan los intereses de Rusia en los votos en el Parlamento Europeo.

Este afecto por autoritarios como Putin probablemente representa una visión minoritaria en Europa. Las encuestas siguen mostrando que los europeos consideran a Rusia como represiva y peligrosa. Pero muchos han llegado a tener dudas sobre ciertos valores fundamentales que sustentan la idea europea.

Están cada vez más inclinados a cuestionar los beneficios económicos y sociales de la integración europea y de la solidaridad democrática en general. Tienden a considerar a los Estados soberanos más que a las entidades supranacionales como los mejores para enfrentar problemas como la desigualdad económica y el desplazamiento, las tasas de inmigración y las crisis humanitarias. Y es menos probable que apoyen una política exterior que requiere que su nación ayude a otros para el bien mayor.

Por todas estas razones, los ciudadanos de las democracias pueden mirar a Putin, Xi y otros gobernantes autoritarios como una prueba de que los estados-nación pueden y deben cumplir con los compromisos internacionales y hacer lo que deben para proteger sus propios intereses. Asociarse con tales líderes se equipara con un abrazo del oportunismo nacional duro.

La historia demuestra que esta estrategia conduce a la ruina. Cuando se descartan los valores universales y el derecho internacional, los asuntos mundiales se rigen por la fuerza. Los nacionalistas de pequeño Estado que admiran a los dictadores extranjeros hoy podrían encontrar sus países subyugados por los mismos líderes mañana. Peor aún, simplemente podrían ser pisoteados en medio de la competencia anárquica de las grandes potencias.

Los ciudadanos de muchas democracias vulnerables, como Taiwán y los países bálticos, están alertas a estas amenazas. Otros en lugares como Hong Kong, Túnez y Ucrania entienden que la supervivencia de sus libertades depende de la solidaridad democrática internacional. Los manifestantes, los activistas, los refugiados y los civiles sitiados de todo el mundo confían en la promesa de la ayuda internacional y la defensa apoyada por gobiernos democráticos.

La cuestión es si Estados Unidos y Europa ignorarán sus propios intereses a largo plazo y se retirarán de sus responsabilidades como líderes mundiales. Si lo hacen, Rusia, China, Irán, y sus congéneres se puede esperar para llenar el vacío.