Patxi lópez no es el 'tapado' de Susana Díaz y dará batalla hasta el final por el liderazgo del PSOE

Etiquetas

El anuncio de Patxi López de presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE, y sobre todo el hecho de hacerlo tan pronto, apenas horas después de que el Comité federal socialista ha dejado descolocados a muchos. De manera especial a quienes podrían ser sus dos contendientes en pos del liderazgo: el anterior secretario general, Pedro Sánchez, y la lideresa 'in pectore' de este PSOE provisional, Susana Díaz.

"Con todas las consecuencias"

Es más, López, -que cuenta en su equipo como más estrechos colaboradores con Rodolfo Ares, Óscar López, César Luena, Rafael Simancas o Andoni Unzalu- ha presentado su candidatura "con todas las consecuencias" y en ningún caso y bajo ningún concepto se trata de un 'enjuague' como sugieren desde algunos mentideros, e irá a por todas porque "no es el tapado de Susana Díaz" para desactivar a Pedro Sánchez y competirá con ella hasta el final por hacerse con la Secretaría General del PSOE.

De hecho, como ha venido informando www.lainformacion.com en el sevillano Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, se teme más a Patxi López que a Pedro Sánchez.

"No tiene sentido que haya tres candidaturas"

Y este último, según revelan algunas fuentes, le dijo el sábado por la tarde, cuando López le dijo de manera telefónica que iba a anunciar el domingo que se presentará a las primarias que "que haya tres candidaturas no tiene ningún sentido". Y si damos por hecho que la Presidenta de Andalucía se presentará, aunque todavía no ha dicho 'esta boca es mía' y continúa repitiendo como un soniquete que "mi prioridad es Andalucía y eso es lo único en lo que estoy centrada", está claro que el anuncio de Patxi López ha tenido, para sus intereses, una virtud: Prácticamente ha desactivado a Pedro Sánchez.

Así, en esta última semana, personas muy próximas al ex secretario general han intentado que Patxi López no se le adelantara y no anunciara su candidatura, según varias fuentes. Así se lo han expuesto a dirigentes regionales que apoyan a López. Su intención era que le persuadieran de que no hiciera su anuncio tan pronto.

Tenemos que ocupar nuestro espacio, sin complejos. el de la izquierda transformadora y diferenciarnos de la derecha. Somos el @psoepic.twitter.com/RVCVbuz4mA — patxilopez (@patxilopez) 15 de enero de 2017

Lo cierto es que Patxi López se quedó muy satisfecho con la llamada y en su entorno, dan por seguro que Susana Díaz se presentará a las primarias y creen, en este sentido, que para ganar a la presidenta de Andalucía es fundamental que los críticos no vayan divididos a las elecciones internas.

Además de con Sánchez, López también llamó a Susana Díaz, a los ex Secretarios generales Felipe González, Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero y a la práctica totalidad de los secretarios generales autonómicos, además de a varios provinciales.

Los barones críticos están con Patxi López

La realidad es que Pedro Sánchez se ha ido quedando cada vez más solo y ya no le apoya prácticamente ningún barón. El sector que respaldó al ex líder socialista hasta el final se ha ido decantando en las últimas semanas y casi todos los dirigentes territoriales críticos se han ido inclinando hacia Patxi López.

Y es que consideran que es mejor apostar por un líder nuevo, no tan marcado por su enfrentamiento directo con Susana Díaz como el ex secretario general socialista. Así lo piensan y así se lo dijeron a Sánchez la presidenta de Baleares, Francina Armengol, o la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, entre otros barones.

Para Armengol, Sánchez "no es el adecuado"

Así, Armengol ha señalado que tiene dudas acerca de que Sánchez pueda ser "la persona adecuada" para dirigir el partido, por lo que le parecería lógico que apoyase ahora la candidatura de Patxi López. Según Armengol, Sánchez sería consciente de la "ruptura a la que llegó el PSOE" meses atrás y de que ahora empieza una etapa en la que "alguien tiene que intentar juntar" a los socialistas "desde una defensa clara del proyecto".

Una excelente noticia que abre el debate sobre las ideas que necesita el @PSOEhttps://t.co/7laV1tjyEY — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) 15 de enero de 2017

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha dicho, por su parte, que es una "excelente noticia" que el ex lehendakari haya decidido dar un paso al frente para intentar encabezar el partido. En su cuenta de Twitter, Mendia mostró su agrado, ya que a partir de ahora "se abre el debate sobre las ideas que necesita" el PSOE.

Y es que el pasado lunes por la tarde, Patxi López mantuvo una reunión en un hotel de Madrid con Mendia, Armengol y los líderes del PSOE en Madrid, Sara Hernández; Castilla y León, Luis Tudanca, y La Rioja, César Luena. Les explicó sus razones para presentarse y que estaba dispuesto a hacerlo en cuanto el Comité Federal fijara la fecha de las primarias. Acto seguido, les preguntó su parecer y si contaría con su apoyo. Todos ellos le aseguraron que sí, según personas que estuvieron en la reunión.

El entorno de López cree que podrán contar también con el apoyo también de las direcciones en Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta, Melilla y con la presidenta de la Gestora de Galicia. Además, citan a numerosos dirigentes provinciales y regionales que esperan que puedan respaldar la candidatura del ex presidente del Congreso.

Y es que el ex secretario general sólo cuenta ya con el PSOE de la provincia de Valencia, la segunda en afiliados de toda España. Su secretario general, José Luis Ábalos, sigue apoyando la candidatura de Pedro Sánchez.

Patxi lópez iniciará su presentación en casa

El sábado, Patxi López quiere presentarse ante la militancia socialista en casa, en su pueblo: Portugalete (Vizcaya). En su agenda figura después Madrid, aunque aún no hay fecha para esta segunda salida. Aún quedan cuatro meses para las primarias y el precandidato irá dando pasos de forma tranquila y sosegada, sin precipitarse.

...Y Susana Díaz inicia su gira en Castilla y León

El entorno de Susana Díaz sigue dando por seguro que se presentará, pero a la Presidenta andaluza le ha cogido por sorpresa, lo mismo que al Presidente de la Gestora, Javier Fernández, el anuncio de López. Todavía tiene preparada su sucesión en el partido, ni en la Junta, aunque esta semana comenzará a recorrer agrupaciones de España y lo hará en varias provincias de Castilla y León. Luego continuará el siguiente fin de semana en la histórica agrupación de Alcalá de los Gazules (Cádiz), una de las más antiguas de España.

"Desde el principio entendí que habría más de un candidato, habrá una competición libre y transparente" #CaféJavierFernándezEP — PSOE (@PSOE) 16 de enero de 2017

Díaz no adelantará su posible anuncio para competir en las primarias socialistas -el anuncio de López "no significa nada", ha asegurado el secretario de Organización socialista andaluz, Juan Cornejo. "Estamos en la misma situación que antes del anuncio del compañero López", ha afirmado Cornejo, quien se ha reconocido sorprendido no por la candidatura sino por el momento del anuncio, antes de que se convoque oficialmente el calendario de primarias-. y seguirá con su agenda, pero el anuncio del ex lehendakari le hará 'echarse a la carretera', algo que ya anunció en su día, para luego no cumplirlo (más allá de sendos 'bolos' en Valencia y Asturias), Pedro Sánchez.

Javier Fernández niega que sea "un apaño"

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, también ha dejado muy claro y ha desmentido que el primer aspirante a liderar el partido, Patxi López,busque en realidad pactar con otro candidato, en particular con la andaluza Susana Díaz, y ha matizado que hasta la fecha ésta no le ha comunicado a él que se vaya a presentar. "Hablar de apaño me parece una tontería, no lo vas a ver, va a haber una competición limpia y transparente", ha dicho.

En una entrevista en Antena 3, Fernández ha evitado dar respuesta a una de las peticiones que le ha hecho López a la Gestora, que no tome decisiones sobre la relación entre el PSOE y el PSC. En su comparecencia para presentar su candidatura, López dijo que sería un "error mayúsculo" que los militantes del PSC no pudiesen votar en las próximas primarias de PSOE.