Rajoy ultima el 'pack' de Presupuestos de 2017 y 2018 para neutralizar a Sánchez

Indiferencia. Es la palabra que mejor define la actitud con la que ha recibido el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. La relación entre ellos es nula, en este momento, y en el PP son conscientes de la animadversión del socialista hacia ellos. Aún así, creen que, pese a su retorno, hay esperanzas para completar la legislatura de cuatro años cumpliendo con sus promesas y con su proyecto para España, que se concreta en crear 20 millones de puestos de trabajo en 2020.

"No cambia nada para mi", reconocía este lunes Rajoy en una comparecencia inédita del Presidente del Gobierno en Génova. El líder popular quiso ser él quien diera la cara ante los periodistas para dejar claro en varias ocasiones que "no va a haber adelanto electoral" y que "no voy a disolver las Cortes". "Intentaré buscar apoyos a lo largo de la legislatura", destacó. Y es que en el Gobierno disponen de un plan para sacar adelante la legislatura pese al retorno de Sánchez a la primera línea política.

La estrategia de Rajoy para garantizarse la estabilidad pasa por cerrar un acuerdo a dos años con sus socios preferentes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado tanto en 2017 como en 2018. Un ministro del Gobierno empleaba la palabra "pack" para referirse a este plan que ya se ha desplegado en las negociaciones para conseguir el visto bueno a las cuentas públicas de esos años.

Ciudadanos, PNV, CC... ¿Y NC?

Tanto Ciudadanos, con quien el PP tiene firmado un acuerdo concreto de larga duración, como el PNV, con quien Rajoy ha pactado el Cupo que aún tiene que pasar el visto bueno del Congreso pero que presupone una relación cercana con los jeltzales para los próximos años, se han convertido en los dos socios de referencia del Ejecutivo en los primeros siete meses de legislatura. A ellos hay que sumar el apoyo de Coalición Canaria (Ana Oramas) y al menos la abstención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, parlamentario que ya se está trabajando el Gobierno en serio. Con eso le valdría a Rajoy.

La novedad en las conversaciones con Quevedo es que el Gobierno ha puesto sobre la mesa el citado "pack". Es decir, el apoyo no solo a los Presupuestos de 2017, sino también a los de 2018, que van a tener que empezar a negociarse en breve. El ministro Cristóbal Montoro está dispuesto a comprometerse con inversiones en Canarias durante este año que se completarían el próximo a cambio de garantizarse sacar adelante la Ley más importante del periodo de sesiones durante estos dos ejercicios.

Las cuentas que ha hecho el Gobierno son claras: si consiguen aprobar los Presupuestos del 17 y del 18 Rajoy no solo se garantiza media legislatura, sino que tendría en su mano llegar a 2020 y completar la legislatura de la recuperación. Así, en 2019 solo habría que prorrogar los PGE de 2018 y en 2020 culminar otros cuatro años de Gobierno con los prometidos 20 millones de españoles trabajando. El PP lo tiene al alcance de la mano, mociones de censura aparte.

Con unos Presupuestos de 2017 y 2018 aprobados, en el Gobierno consideran que la política económica podría mantenerse y hablarse de la legislatura de la recuperación. El resto de leyes podrían pactarse, una por una, dependiendo de la situación parlamentaria. Por ejemplo, Rajoy recuerda con cierta frecuencia que en estos siete meses han conseguido sacar adelante el techo de gasto gracias al PSOE y el decreto ley de la estiba con el apoyo del PDeCAT. ¿Y más reformas? Si no me dejan no puedo hacer nada, vino a decir el propio Presidente en la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar.