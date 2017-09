CATALUÑA. EL PSOE NO VE “NADA NUEVO” EN LA PROPUESTA DE PODEMOS

Etiquetas

- La rechazan porque un referéndum pactado no es realista y resulta irresponsable. El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, afirmó este lunes que no ven “nada nuevo” en la propuesta que ha presentado Unidos Podemos y dijo que hay que ser “realistas” y no pensar en la posibilidad de “trocear” la soberanía nacional.Así se expresó en rueda de prensa posterior a la Permanente cuando se le preguntó por la propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de impulsar una “asamblea extraordinaria” en la que participen parlamentarios y alcaldes de distintas formaciones en la que se trate la situación de “excepcionalidad” que, a su juicio, está viviendo España frente a la deriva secesionista planteada desde Cataluña y buscar soluciones políticas.Puente señaló que “bienvenida” sean las propuestas para su debate en la mesa de diálogo que ha impulsado el PSOE en el Congreso sobre el modelo territorial, pero insistió en que defenderán siempre el diálogo “para el encaje” de Cataluña con una “reforma” de la Constitución. En este sentido, rechazó la propuesta de Podemos porque no es “realista”, ya que requiere de modificar la Carta Magna y para eso “sería necesario” el concurso del Partido Popular, y se preguntó si “alguien cree que el PP va a permitir trocear la soberanía nacional”. De esta manera, criticó la propuesta de un referéndum pactado que lanza Podemos, ya que para aplicarla sería necesaria una reforma de la Carta Magna porque la Constitución, recordó, sitúa la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español y, para someter a una parte a un ejercicio de soberanía –como sería darles la opción de elegir si separarse de España a los catalanes- “primero habría que modificar la Constitución y parra eso “sería necesario” el Partido Popular. Ello le llevó a defender la propuesta del PSOE de una reforma constitucional que permita un “nuevo encaje de Cataluña en España", que tendría que someterse a una "votación pactada y acordada, pero de un marco de convivencia de Cataluña con España, no de un marco de separación, porque eso no es posible ni va a ser posible". Por ello, señaló que hacer creer en la posibilidad de un referéndum pactado es “una irresponsabilidad” porque, “con la constitución en la mano y al situación del país, no es realista”. Y remarcó que “en este momento”, “el PSOE no aceptaría trocear la soberanía nacional. Ni el PSOE, ni el PP, ni ningún estado de la Unión Europea van a admitir trocear su soberanía. Ni Francia, con Alsacia, ni Italia con el Véneto, ni Alemania con Baviera”, ahondó.Puente reconoció que Iglesias y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han estado en contacto pero que desconocía los detalles de la propuesta de Podemos. Aunque rebajó la iniciativa porque “no es nada distinto ni aporta nada nuevo” respecto de la posición defendida por Podemos. Aprovechó para comentar que en Podemos “han optado por la crítica feroz al Gobierno de Rajoy” y los socialistas echan “en falta una crítica mas o menos equivalente, si lo que quieren es ser equilibrados, al Gobierno de la Generalitat”.