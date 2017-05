El PSOE oscila entre la abstención y el voto en contra en la moción de censura contra Rajoy de Unidos Podemos

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso todavía no ha decidido el sentido del voto de sus diputados en la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy impulsada por Unidos Podemos, que se celebrará el próximo 13 de junio. Según su nuevo portavoz parlamentario, José Luis Ábalos, los socialistas se debaten entre votar en contra o abstenerse.

Así lo ha explicado el flamante portavoz del PSOE en el Congreso en sus primeras entrevistas tras su nombramiento este miércoles. "Nosotros no hemos decidido la votación todavía, sólo hemos definido nuestro rechazo a la moción. Cómo lo expresaremos está por decidir", ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

Ábalos, que ha sido coordinador de la campaña de las primarias del PSOE en las recientes Primarias, ha añadido que comparten el rechazo de la moción de Unidos Podemos al Gobierno del Partido Popular, aunque no "la alternativa" a Rajoy encarnada en Pablo Iglesias como candidato a presidente.

Minutos después, en declaraciones a Onda Cero, Ábalos tampoco ha querido desvelar si el PSOE se abstendrá o votará en contra de la moción y ha censurado el modo en el que Podemos decidió presentarla, de forma unilateral, en un momento en el que el PSOE todavía estaba dirimiendo su liderazgo y con una comisión de investigación sobre corrupción en marcha en el Congreso.

"Hay fundados motivos para la censura", ha subrayado el portavoz provisional del PSOE en el Congreso, que ha enfatizado que en cualquier caso "la alternativa no es la tercera formación" en cuanto a representación en la Cámara Baja.

Sobre su nombramiento, Ábalos ha dicho que "va con el cese incluido", y que se ha producido por reunir los requisitos de ser miembro de la dirección del grupo parlamentario y tener "la confianza del nuevo secretario general", aunque asegura que solo ejercerá como portavoz durante la "situación excepcional" que se resolverá en el próximo Congreso del PSOE, cuando se renovará la dirección del partido.

Finalmente, no se ha mostrado extrañado de la decisión del ex ministro de Interior José Luis Corcuera de darse de baja en el partido porque ya "no sintonizaba con el partido". Según ha dicho, le podría quedar "el recuerdo de haberse sentido parte del PSOE" pero ahora "llevaba una línea muy distinta".