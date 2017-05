Zapatero pide que sean "los líderes" quienes tomen decisiones "difíciles" y elogia el "liderazgo" y "convicción" de Díaz

Etiquetas

Reclama que "todos" hagan "lo necesario" para, "poco a poco, recomponer y cohesionar" el PSOE tras las primarias

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este martes que "lo mejor" es que sean "los líderes" quienes adopten las decisiones en los partidos, especialmente las decisiones "difíciles", y ha elogiado el "liderazgo", la "coherencia, convicción y claridad de ideas" de Susana Díaz.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, antes de participar en un acto de apoyo a la candidatura de la presidenta andaluza en las primarias socialistas, que se ha celebrado en el auditorio municipal del Areal, en Vigo, con unos 200 asistentes, y que ha contado con la presencia del alcalde, Abel Caballero, de la exministra Elena Espinosa, y de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, entre otros cargos del partido.

Zapatero ha aludido a la importancia de la "responsabilidad" en democracia, en relación con la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy, y ha subrayado que, en un momento en que "la tendencia es que hagamos todo por votación, por consultas, con una asamblea permanente", al final "alguien tiene que tomar las decisiones". "Siempre me ha parecido lo mejor en democracia que las decisiones las tomen los dirigentes, las difíciles sobre todo", ha aseverado, y ha rechazado que esas decisiones queden "diluidas" y "no se sepa al final quién tiene la responsabilidad".

En todo caso, y con respecto a las críticas de Sánchez sobre la abstención, ha puntualizado que "lo sorprendente" es que el exsecretario general del PSOE no hubiera liderado ese debate "cuando ya se habían repetido las elecciones y se había votado dos veces 'no' a Rajoy". "Y convoca un comité federal , no para debatir qué hacer ante unas terceras elecciones, sino para convocar un congreso en 20 días", le ha reprochado.

PARTIDO FRAGMENTADO

A preguntas de los medios sobre la división y fragmentación en el seno del PSOE, Zapatero ha atribuido las "diferentes sensibilidades" a la "pluralidad" de los militantes socialistas, "igual que hay en la sociedad", y ha recalcado que "la fuerza del sufragio universal es extraordinaria".

A ese respecto, ha augurado que la "nueva líder" del PSOE, que a su juicio será Susana Díaz, tendrá "una autoridad extraordinaria", puesto que se prevé una alta participación en las primarias del domingo y la persona ganadora será designada "con una gran legitimidad". "Y todos deberemos hacer lo necesario para, poco a poco, recomponer y cohesionar el partido", ha aseverado y ha añadido que, si la nueva secretaria general "lo hace bien", y actúa desde la óptica de que "lo primero" es la sociedad, "la recuperación será sólida".

Preguntado acerca de qué pasará si Pedro Sánchez gana las primarias, y si el partido hará piña, Zapatero ha admitido: "No he hecho esa reflexión aún, pero soy del PSOE de toda la vida, he tenido responsabilidades, estoy eternamente agradecido, y estaré siempre colaborando con mi partido".

DEBATE

En cuanto al debate de los tres aspirantes a las primarias (Sánchez, Díaz y Patxi López), Rodríguez Zapatero ha apuntado que "tener liderazgo es consistencia, credibilidad, y claridad de ideas", y que, desde su punto de vista "subjetivo", la presidenta andaluza demostró esa "coherencia, convicción y claridad de ideas".

Según ha advertido, "las cosas pueden cambiar muchísimo en muy poco tiempo para una fuerza política si el liderazgo entronca con la mayoría social" y, en su opinión, los militantes y la sociedad pudieron ver en el debate "quién puede tener más consistencia, coherencia y convicción". "En ese sentido, Susana Díaz hizo un ejercicio extraordinariamente positivo (...) con todo el respeto por los demás candidatos", ha constatado.

Finalmente, ha reconocido sentirse "reconfortado" por el "ejercicio de democracia y de transparencia" que realizó el PSOE con este debate, y por "las buenas maneras, la educación y el talante", que forman parte "de la buena escuela democrática" Asimismo, ha expresado su "gran respeto" por quienes han participado porque "no es fácil estar ahí".