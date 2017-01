FEIJÓO ACUSA A PODEMOS DE INTENTAR “PONER A ESPAÑA A SU SERVICIO”Y DE HABLAR SÓLO DE SUS “INTERMINABLES LUCHAS INTERNAS”

Etiquetas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado en Santiago de Compostela, donde los populares debatieron la ponencia Económica y de Administración Territorial que se presentará al Congreso del PP en febrero, que Podemos intenta “poner a España a su servicio” y se dedica únicamente a hablar de sus “interminables luchas internas”.Podemos y los populares celebran sus respectivos congresos entre los días 10 y 12 del próximo mes de febrero en Madrid. Más allá de esa coincidencia temporal y geográfica no hay ninguna coincidencia, dijo Feijóo, quien insistió en que serán “cónclaves políticos muy diferentes”. “Mientras ellos van a hablar de sí mismos y de sus interminables luchas internas”, explicó, “nosotros vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos”. Según dijo el líder popular gallego, “mientras ellos creen que viven una época de desesperanza y que las cosas no se van a arreglar hasta que ellos gobiernen, nosotros creemos que con reformas y moderación” se puede superar la crisis y consolidar un bienestar sostenible. Feijóo siguió haciendo paralelismos entre los “populistas” y “nosotros que trabajamos con humildad” mientras que “ellos se creen los únicos representantes de los ciudadanos”, pese a que los españoles les han dicho “que no una y otra vez”, respondiendo a “la soberbia populista”. “Cuanto más les conocen (los españoles), menos les votan”, sentenció. En su opinión, los integrantes de Podemos “no pueden ocultar que quieren poner a España a su servicio” en vez de “ponerse ellos al servico de España”, al tiempo que siguen pensando que “están predestinados a gobernar” aunque los resultados de las urnas les digan lo contrario.A este encuentro en Santiago asistieron la presidentea del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álavaro Nadal y el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas.