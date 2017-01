EL PP NIEGA QUE ESTÉ ABIERTO EL DEBATE SOBRE LA SUCESIÓN: “SI HAY UN LÍDER REFORZADO EN ESPAÑA Y EUROPA SE LLAMA MARIANO RAJOY”

Etiquetas

El PP negó este viernes que en el Congreso Nacional que el partido celebrará en febrero se vaya a desatar un debate sobre la sucesión de Mariano Rajoy y consideró que el presidente del Gobierno es uno de los líderes más “reforzados” en España y también en Europa.Así lo expresó el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde subrayó que “ahora no está encima de la mesa la sucesión de Rajoy” y reseñó que el acuerdo con Ciudadanos sobre limitación de mandatos “no establecía ningún tipo de limitación con carácter retroactivo”.“Después de este año, si hay un líder reforzado en España y en Europa se llama Mariano Rajoy, sinceramente”, dijo Maíllo, al tiempo que reafirmó que el compromiso adquirido con Ciudadanos para limitar los mandatos del presidente a ocho años es una reforma que debe ponerse en marcha teniendo en cuenta también las aportaciones del resto de formaciones.Sobre si María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, continuará al frente de la Secretaría General del PP, dijo que es una “magnífica pregunta para Mariano Rajoy”. “No tengo respuesta porque es el presidente del partido el que toma decisión en torno a quién es la persona de su máxima confianza”. En cualquier caso, aseguró que no está en sus “aspiraciones” ocupar ese puesto.Por último, informó de que “se está trabajando” en una nueva fundación que sirva para “reforzar” el ideario del partido y “hacer propuestas de cara al programa electoral”, esto es, lo que venía haciendo FAES hasta que se desligó del PP. Aún no se ha decidido si se creará una nueva fundación propia o si se recuperará e incorporará al partido Humanismo y Democracia.Ayer el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, reapareció públicamente en Madrid y reseñó que aportará sus ideas políticas desde su fundación. “Aznar siempre ha estado en el debate político, no es nuevo. Me parece bien que se den opiniones políticas desde el centro-derecha”, apuntó a este respecto Maíllo.