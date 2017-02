(AMPLIACIÓN) COSPEDAL VE “SENSATO” EL ASCENSO DE MAÍLLO, PORQUE COMO MINISTRA NO PODRÁ ESTAR EN EL “DÍA A DÍA” DEL PP

Etiquetas

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró este lunes positivo el ascenso de Fernando Martínez-Maíllo a coordinador general de los populares, ya que sus funciones al frente del Ministerio “no me van a permitir estar en el día a día y en el detalle” del partido.Así se pronunció en una entrevista en la Ser, recogida por Servimedia, después de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, mantuviera a Cospedal como secretaria general de la formación y decidiera ascender a Maíllo a coordinador general y responsable de Organización y Electoral durante el XVIII Congreso Nacional que los populares celebraron este fin de semana.Respecto a las fricciones que pudieran surgir entre ambos, Cospedal opinó que “no habrá problemas” y mostró su confianza en que el tándem “funcionará bien”.De hecho, aseguró que ve positivo el ascenso de Maíllo, ya que sus responsabilidades al frente del Ministerio de Defensa "no me van a permitir estar en el día a día y en el detalle. Es bueno para mí que haya una persona que esté más al tanto del día a día”.Lo consideró “sensato” y recordó que la figura de coordinador general no es nueva en la historia del PP, ya que existió en el pasado con resultados positivos.Cospedal negó que le molestara la gestión que hizo Maíllo de la enmienda que la citaba directamente para evitar que pudiera seguir siendo presidenta del PP de Castilla-La Mancha, secretaria general del PP y ministra de Defensa, y que fue tumbada por apenas 25 votos de diferencia.“Si en las organizaciones políticas se pregunta a la gente si le parece mal que alguien ocupe más de un cargo, dirá que le parece mal. Es humano”, sentenció.Cospedal eludió pronunciarse sobre si la celebración de este congreso ha supuesto el final del ‘aznarismo’, puesto que “lo más importante" es el proyecto, por encima de los personalismos. No obstante, aseveró que en el PP existe un “liderazgo más indiscutible” que el que puede haber en otras formaciones políticas, a pesar de las divergencias de pensamiento que haya fruto de su “amplio espectro” ideológico, que abarca desde el “centro hasta el centro derecha”. CORRUPCIÓN Y CATALUÑADefendió que el PP ha actuado “con contundencia” cuando han aparecido en su seno asuntos “complicados y difíciles” como los escándalos de corrupción. Tras afirmar que “existen los buenos y los malos en todas partes”, reconoció que lo que se espera de los responsables de un partido es que actúen con “diligencia” y “saber hacer” para cortar de raíz estas prácticas.Preguntada por la comparecencia hoy de la exministra de Sanidad Ana Mato en el juicio del ‘caso Gürtel’, Cospedal manifestó que hay un procedimiento judicial en marcha que debe respetarse, si bien deseó que la Justicia “dirima todas las responsabilidades”.Por su parte, Cospedal subrayó en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, que espera que haya una legislatura “ordenada y larga” tras el periodo congresual de los distintos partidos. Para que esto sea así, comentó que “lo más importante” es que el PP y el PSOE sean capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la “tensión territorial” en Cataluña.En este punto, advirtió de que el Gobierno “hará lo que tenga que hacer” para evitar que en Cataluña se celebre un referéndum unilateral de independencia. A pesar de ello, apeló a la prudencia para evitar “anticipar acontecimientos” y llamó a ser “firmes, prudentes y discretos”.PSOE Y PODEMOSDijo estar expectante ante el hecho de si el PSOE “acaba siendo un partido de izquierda moderada” o muta en una formación más parecida a Podemos tras la elección de su nuevo secretario general.Sobre la Asamblea Ciudadana que Podemos ha celebrado este fin de semana y que ha reforzado el poder de Pablo Iglesias como líder, comentó que es “bueno” que los partidos políticos cuenten con un liderazgo fuerte. “Lo importante para los ciudadanos es lo que haga ese líder (con ese poder)”, dijo.Por último, Cospedal no quiso desvelar, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, si ambicionará continuar al frente del PP de Castilla-La Mancha cuando los populares manchegos celebren su congreso.Sin embargo, adelantó que el proceso de renovación que los populares van a desarrollar en los próximos meses a nivel regional “nos va a dejar muy bien pertrechados" de cara a un eventual adelanto electoral.