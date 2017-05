Arrimadas acusa a Pablo Iglesias de ser "el salvavidas y la muleta" del independentismo

Etiquetas

Ve los PGE "mucho mejores" con el apoyo de Cs que si el PP tuviera mayoría absoluta

La portavoz de Cs y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de ser "el salvavidas, el oxígeno y la muleta" del independentismo catalán y los planes de la Generalitat para celebrar un referéndum unilateral.

Lo ha dicho en una de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, donde ha considerado que Podemos es cómplice de la vía unilateral que defiende el gobierno catalán: "Cuando Puigdemont y Junqueras no pueden avanzar, siempre está Podemos para darle el apoyo que necesitan".

"Colau lidera manifestaciones soberanistas. Rabell --el líder de SíQueEsPot en el Parlament-- votó que 'sí' a la independencia. El mejor aliado del independentismo es Pablo Iglesias", ha concluido Arrimadas, que también es la jefa de la oposición en el Parlament de Catalunya.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que son "mucho mejores" tras el pacto que el PP ha alcanzado con Cs, que si lo populares los hubieran sacado adelante con mayoría absoluta, y ha lamentado que el PSOE esté instalado en el 'no es no' y no se implique en asuntos de este calado.

La suma PP-Cs en el Congreso no es suficiente para aprobar las cuentas, por lo que el Gobierno ha tenido que buscar el apoyo de partidos como el PNV o Nuevas Canarias, y Arrimadas ha afirmado "desconocer" que han negociado, reiterando las aportaciones positivas que ha hecho Ciudadanos a los PGE.