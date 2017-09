CATALUÑA. EL PP VE UN “DELIRIO” QUE IGLESIAS PLANTEE “PARLAMENTOS PARALELOS”

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tachó este martes de “delirio” que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, intente “plantear Parlamentos paralelos en los que pretende excluir a una parte de la soberanía nacional” y le sugirió que supere estas “ocurrencias” y defienda los principios del ordenamiento jurídico español.En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, Hernando se refirió así a la propuesta de Unidos Podemos para que “todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia” y los alcaldes de municipios de 50.000 habitantes se reúnan antes del 1 de octubre en una “asamblea extraordinaria” para abordar la situación de “excepcionalidad” que a su juicio vive España. “Sugiero a Iglesias que se deje de ocurrencias, insultos, que ya sabemos que en esto es especialista, y que vuelva a la sensatez y defienda sencillamente los principios del ordenamiento jurídico y la Constitución, que creo que es lo que le conviene a su formación y lo que piensan la mayoría de sus votantes”, expuso.Criticó, asimismo, los “disfraces a los que nos tiene acostumbrados” el líder de Podemos en función de la “zona de España en la que esté”. Estas formas de actuar, prosiguió Hernando, “sencillamente resultan ya cómicas”.IGLESIAS: "EL PP HA MANCHADO ESPAÑA”Por su parte, el líder de Podemos aseguró en declaraciones en laSexta, recogidas por Servimedia, que el popular se retrata a sí mismo con sus palabras, para acto seguido insistir en que “el PP es una fábrica de independentistas” y es el partido que “más ha manchado España”. Iglesias, que explicó que, junto a Xavier Domènech, ha hablado en las últimas horas con los principales líderes de los partidos para trasladarles su propuesta de asamblea extraordinaria, incluido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aceptó que el PDECat haya pedido una mayor concreción en la iniciativa de Podemos. “En Cataluña”, dijo, “tarde o temprano tendrá que haber un referéndum”. Asimismo, afirmó que el objetivo de su partido con esta asamblea es “construir un espacio de diálogo” que plantee que “estrechar la democracia” no es la solución para el independentismo catalán. Manifestó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le ha telefoneado para conversar sobre el referéndum del 1 de octubre y avisó de que lo importante va a ser buscar una fórmula que sea efectiva jurídicamente. “No me corresponde a mí llamar al presidente del Gobierno. Él sabe que siempre voy a estar dispuesto a dialogar”. Preguntado sobre qué haría el 1 de octubre si fuera catalán, contestó que “no soy catalán y he de tener responsabilidad por lo que hagan todos los catalanes, los que vayan a votar y los que no vayan a votar”, concluyó, en su afán de armar “un referéndum con garantías y efectos jurídicos”.