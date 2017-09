CATALUÑA. ERC NO PARTICIPARÁ EN LA COMISIÓN DEL PSOE PORQUE ESTÁN "HARTOS DE PAGAR FANTAS"

Etiquetas

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, confirmó este martes que su grupo parlamentario no participará en la comisión de estudio sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE porque están "hartos de pagar fantas a tantísima gente". Rufián explicó en los pasillos del Congreso que ERC se abstendrá en la creación de esa comisión porque sería "indigno" que obstaculizaran un debate. Esa será la posición mantenida en la Junta de Portavoces, que tiene que ser "oída" antes de que la Mesa apruebe la constitución de la comisión, sin que haya por tanto ninguna votación formal en la que participe ERC. Sin embargo, confirmó que no participarán de esos trabajos y no porque tengan "manía" al PSOE sino porque tienen "memoria" y se acuerdan "del apoyaré y del cepillaré" en la reforma del Estatuto de Cataluña y "estamos bastante hartos de pagarle fantas a tantísima gente". Cree, además, "absurdo" crear a estas alturas "una comisión de estudio de no sé qué". Sobre la propuesta de Podemos de impulsar una asamblea con cargos públicos para buscar vías de definir un referéndum pactado, Rufián se mostró convencido de que esa formación quiere "pactar un futuro gobierno" con el PSOE, pero lo que ERC quiere de los socialistas es "que sean decentes" y no pueden serlo si "cierran comisiones de investigación" como la de Fernández Díaz o se abren a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Rufián aseguró que su grupo no participará en ningún "pagafantismo", aunque respetan a quienes crean "que aún se puede cambiar un Estado en el que gana elecciones el PP aun teniendo 900 imputados" y en el que "lo malo" es que donde no llega ese partido "llegan el PSOE, Ciudadanos, El Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la brigada Aranzadi mediática que les protege". Aunque considera una "buena noticia" que una formación española como Podemos denuncie la regresión democrática, Rufián precisó que su formación está a la espera de que "nos lo explique". En todo caso, cree que el diagnóstico de ese partido es que los independentistas "somos españoles cabreados con Rajoy y si se ponen ellos todo cambia", pero la realidad es que "hay de todo" y el problema "no va solo con Rajoy, va con Pedro Sánchez, con Rivera, y todo un Estado que va en contra de la soberanía del pueblo de Cataluña". Rufián respondió también a Ciudadanos, que defiende en el pleno una proposición no de ley para apoyar al Gobierno y a los órganos constitucionales frente al desafío independentista, partido al que acusó de defender "la unidad de la patria" al mismo tiempo que apoya las políticas neoliberales del PP que generan exclusión y que "sí que rompen un país". Preguntado sobre la operación contra la corrupción en Girona que podría afectar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ironizó con la "casualidad" de esa investigación días antes de la consulta independentista, y lamentó que no se le pregunte por el hecho de que estén parando a ciudadanos en peajes de Barcelona simplemente "por si llevan papeletas".