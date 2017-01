Fernández de Moya defiende en la Convención regional que "el PP es el partido del campo, el partido del olivar"

Etiquetas

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha participado este sábado en Granada en la Convención Regional del PP andaluz, bajo el lema 'Andalucía on', una convención que ha servido para trazar las líneas de acción del PP en el ámbito autonómico para este año con "la complicidad permanente" del Gobierno de España, y en donde ha señalado que "el PP es el partido del campo, el partido del olivar".

Según ha informado el PP en una nota, durante esta jornada se ha celebrado una mesa de diálogo bajo el título 'Ocho provincias construyendo Andalucía', donde han participado los ocho presidentes provinciales del PP andaluz.

Durante su intervención, Fernández de Moya ha puesto de manifiesto que "el PP andaluz es el partido más conectado con las inquietudes y deseos de los andaluces. Las preocupaciones prioritarias del PP son las mismas que las de la mayoría de los jiennenses: el empleo, la sanidad, la educación o las políticas sociales".

El presidente provincial del PP jiennense se ha mostrado "orgulloso" de que el Partido Popular sea "el partido de la gente, de los ciudadanos, de los agricultores y del campo" y, en este sentido, ha recordado que "el PP está trabajando constantemente para hacer de Jaén y de Andalucía un lugar mejor para todos, con esfuerzo y entrega por parte de todos los que formamos esta gran familia".

Asimismo, ha subrayado que "Mariano Rajoy ha demostrado su compromiso con los agricultores jiennenses quienes reciben cada año de las ayudas de la PAC 400 millones de euros gracias, al Gobierno central", ha apuntado.

"SIN CIUDAD SANITARIA DESDE 1999"

Sin embargo Fernández de Moya ha lamentado que "Susana Díaz tenga a la provincia de Jaén olvidada" y ha aprovechado su intervención para recordarle que "aún seguimos sin la Ciudad Sanitaria, demandada por los jiennenses desde el año 1999".

Igualmente, el presidente jiennense ha añadido que se sigue "sin un proyecto de conversión de la A-306, otra gran demanda de la provincia de Jaén", así como "sin poder ir a Córdoba por autovía", lo que a su juicio demuestra la "absoluta falta de interés" de la Junta de Andalucía por la cohesión territorial.

Por último, el dirigente popular le ha pedido a Susana Díaz que "dé la cara y explique dónde está el dinero presupuestado para la provincia de Jaén para infraestructuras hidráulicas". Así, Fernández de Moya ha asegurado que "Jaén y sus 97 municipios apoyarán a Juan Manuel Moreno para que sea el futuro presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de todos los andaluces".

OBJETIVOS DE LA CONVENCIÓN REGIONAL

La Convención Regional ha puesto el acento en la utilidad política del PP-A para mejorar la vida de los andaluces demostrando que el Partido Popular trabaja constantemente para "ofrecer un partido 'on', en constante conexión con los ciudadanos, frente a un PSOE-A en modo 'off' y en un proceso de desconexión con Andalucía".

Según los populares, esta convención demuestra que "el PP-A está trabajando para poner soluciones a los problemas de los andaluces, mientras que el PSOE está entretenido en sus líos internos". En definitiva, "mientras el PP-A habla de empleo y sanidad, el PSOE habla de Díaz, Sánchez o López".

"El PP-A ofrece una Andalucía 'on' que funcione, avance y no se conforme, en la que todo esté en marcha y los servicios básicos no estén colapsados y paralizados por la mala gestión del Gobierno andaluz".