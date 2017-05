Hernando (PP) acusa a Iglesias de intentar "orientar" a los militantes del PSOE a las "posiciones más radicales"

Etiquetas

Dice que PSOE, Cs y Podemos buscan "tapar sus vergüenzas" y señalar al PP como un "partido malísimo" que "se ha financiado ilegalmente"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha acusado este miércoles al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de intentar "orientar" al militante del PSOE --durante el proceso de primarias-- a las "posiciones más radicales" con la presentación de la moción de censura.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Hernando ha dicho que el líder del partido 'morado' "ha querido tener protagonismo dentro del debate" de las primarias socialistas, que ganó Pedro Sánchez. "Han estado mes y medio desde que anunciaron la moción hasta que la presentaron", ha señalado.

Además, el portavoz 'popular' no ve claro que Podemos vaya a continuar con la moción de censura porque, a su juicio, Iglesias "está buscando subterfugios" para no tener que debatirla. "No sabemos si va a haber moción", ha añadido.

Así, ha tachado de "lamentable" que el Congreso esté "perdiendo el tiempo" ante una moción que, según ha dicho, "no tiene sentido más allá de obtener un protagonismo" que Iglesias "no es capaz de obtener en términos políticos".

UN TRIPARTITO DE ACOSO Y DERRIBO

Por otro lado, Hernando ha dicho que "acepta" que se investigue la financiación del PP en comisión pero ha lamentado que se haya "hecho un acuerdo tripartito" --entre PSOE, Podemos y Ciudadanos-- para evitar que se analicen las de estos partidos.

Para el portavoz, este acuerdo buscar "tapar las vergüenzas" del tripartito y señalar al PP como un "partido malísimo" que "se ha financiado ilegalmente". "Esto es lo que se va a decir, el resto será embarrar el terreno de juego", ha añadido.

"Esta causa sectaria no es muy democrática" ha espetado, para después acusar a las tres formaciones de actuar de forma "poco democrática" y con una estrategia de "acoso y derribo" al partido liderado por Mariano Rajoy. "Lo único que quieren es hacer daño y estigmatizar al PP", ha lamentado.

Además, cree que "está en duda" y debería investigarse el sistema de crowdfunding utilizado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el "uso de dinero de grupos municipales para pagar la estructura del partido como el caso de Ciudadanos".