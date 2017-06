PSOE. VARA SUBRAYA QUE LA PLURINACIONALIDAD "ES UNA REALIDAD QUE YA EXISTE"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, subrayó este domingo que la plurinacionalidad del Estado es "una realidad que ya existe", por lo que a nadie puede "extrañar" que el PSOE abogue por reconocerla.Lo dijo en el marco del 39 Congreso Federal del PSOE, al ser preguntado por la apuesta que ha hecho el partido por una reforma "federal" de la Constitución para "perfeccionar" el reconocimiento de esa plurinacionalidad. Vara recordó que ya se hablaba de nacionalidades en la Constitución de 1978, aunque "probablemente no se atrevieron a describirlo como ahora", pero en todo caso es "una realidad que ya existe" y por ello "no debe extrañar a nadie" que el PSOE apueste por su reconocimiento. Pese a ser preguntado por ello, evitó pronunciarse sobre la ausencia de la delegación andaluza en la votación de las resoluciones del 39 Congreso Federal la noche del sábado y precisó, eso sí, que la delegación extremeña estaba "al completo". Vara considera que en las primarias de mayo el PSOE no solo eligió a un secretario general sino que votó "mayoritariamente por cambios", y subrayó que a lo largo de la historia del partido ha habido "muchos", algunos de ellos "muy importantes", como la llegada a la Secretaría General de Felipe González o de José Luis Rodríguez Zapatero.