Podemos decide este fin de semana en Vistalegre su futuro y resuelve la batalla entre Iglesias y Errejón

Podemos celebra este fin de semana en el Palacio de Vistalegre su esperada II Asamblea Ciudadana Estatal en la que las bases del partido tienen en sus manos el futuro del partido y también el desenlace de la pugna que desde hace meses protagonizan los dos principales dirigentes de la organización: el secretario general, Pablo Iglesias, y el secretario político, Íñigo Errejón.

Los alrededor de 455.000 inscritos del partido decidirán en las votaciones que finalizan este sábado a las 20.00 --coincidiendo con la primera jornada del congreso--, el nuevo rumbo político, el modelo organizativo, el código ético, la estrategia para feminizar la formación, a los 62 miembros del Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, y el secretario general.

DURO Y AMARGO ENFRENTAMIENTO

Iglesias y Errejón compiten en todas las categorías menos en la de la Secretaría General. Aunque intentaron negociar sin éxito un acuerdo para fusionar sus proyectos y elaborar una misma lista, esa fase de conversaciones previa se reveló como el caldo de cultivo perfecto para las tensiones que después han convertido la campaña en un enfrentamiento crudo y amargo entre los dos principales sectores del partido.

Así, el líder del partido morado y el portavoz parlamentario llegan a la cita de este fin de semana, conocida como Vistalegre II, más alejados que nunca, tras una campaña interna repleta de duras acusaciones cruzadas, que han puesto de manifiesto las diferencias estratégicas pero también personales que existen entre ellos y, sobre todo, entre sus equipos; enfrentamiento ante el que la tercera corriente, los anticapitalistas, ha tratado de mantenerse al margen.

Si hace dos años y medio fueron los anticapitalistas quienes dieron la batalla contra el sector oficialista en la I Asamblea Ciudadana Estatal celebrada en octubre de 2014 también en Vistalegre, en esta segunda cita la contienda se libra entre los dos bandos en los que se ha dividido la dirección estatal que surgió entonces: los 'pablistas', agrupados en 'Podemos para Todas', y los 'errejonistas', 'Recuperar la Ilusión'.

El equipo con el que Iglesias arrasó en esa cita, copando el Consejo Ciudadano Estatal, llega ahora enfrentado a Vistalegre e incluso mermado, tras la salida de algunos de los que eran estrechos colaboradores del líder y que se han quedado por el camino debido a las disputas internas.

EL EQUIPO DE FUNDADORES, DISUELTO TRES AÑOS DESPUÉS

El equipo promotor que capitaneó la constitución de Podemos como partido en 2014, formado por Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre, se ha disuelto. Ahora, Iglesias y Errejón compiten entre ellos por marcar el rumbo de la formación y por el control de la dirección, y los tres últimos se han apartado de los órganos de dirección, aunque Monedero se ha volcado apoyando al equipo del líder.

Al igual que en 2014, Iglesias ha anunciado que sólo seguirá como secretario general si ganan sus propuestas y su lista a la dirección --las votaciones son independientes--, a pesar de que su reelección se da por hecho ya que es el único candidato que peso que se ha postulado --sólo compite con el diputado andaluz Juan Ignacio Moreno Yagüe--. De hecho, Iglesias ha afirmado que si ganan la lista y las propuestas de Errejón, él será el nuevo líder del partido, "se ponga como se ponga".

Sin embargo, el secretario político ha negado en todo momento que tenga intención de arrebatarle el liderazgo a Iglesias y, además, ha convertido en eje de su campaña la defensa del "tándem" que formaba con Iglesias, pidiendo el voto conjunto para éste en la Secretaría General y al mismo tiempo para su equipo en las votaciones del Consejo Ciudadano y de las propuestas de documentos. Aún así, el líder ha conseguido convertir el congreso en un 'plebiscito' con su determinación de dejar el cargo si no gana en el resto de votaciones.

Este ha sido uno de los puntos de disputa estas semanas, sobre todo después de que Errejón utilizara un cartel de Iglesias de cartón en su acto de apertura de campaña. "Se equivoca al hacer una campaña con un 'yo' de cartón. En política no hay que confundir a la gente. No puedes convertir a un compañero en un cartón que colocas a tu lado. Creo que la gente lo puede interpretar como una manipulación", avisó Iglesias en una entrevista el miércoles, en la que también insistió en que "un líder no puede estar en minoría".

El líder también ha acusado a Errejón de no "ir de frente" por "señalar" a su entorno como estrategia para desacretidar su proyecto. También ha vinculado con el PSOE algunas propuestas del secretario político y las formas empleadas por su equipo para negociar. Así, Iglesias sugirió que la preocupación de los 'errejonistas' durante las negociaciones pasaba por el reparto de cuotas de poder, como si Podemos fuera una tarta que se reparte en familias, como hacen, a su juicio, los socialistas.

Por su parte, Errejón ha lamentado que el "viraje ideológico" emprendido por el equipo de Iglesias ha dejado "huérfanos" a muchos de los que confiaron en Podemos y además a apartado a algunos de los miembros del "Podemos original". También ha acusado al líder de intentar "decretar la unidad a toque de corneta", y ha avisado del riesgo de que el congreso se cierre en falso si no se garantiza la integración de todos los sectores.

PROPUESTAS EL SÁBADO, RESULTADOS EL DOMINGO

El último capítulo de esta batalla tendrá lugar este fin de semana en el Palacio de Vistalegre, donde los diferentes equipos que compiten en este proceso podrán pedir el voto por última vez y presentar sus propuestas --las políticas y de igualdad, por la mañana, y las éticas y organizativas, por la tarde--.

Antes de los debates, Iglesias se encargará de abrir el congreso a las 11.15 horas con un saludo de bienvenida; una intervención que ha vuelto a ser fruto de disputas en el equipo técnico que se ha encargado de organizar el congreso y en el que están representados los tres principales sectores.

Durante esa primera jornada de congreso todavía estarán abiertas las votaciones, ya que las urnas se cierran a las 20.00. Los resultados se darán a conocer el domingo a las 14.00 horas, tras lo cual el nuevo Consejo Ciudadano Estatal y el secretario general se subirán al escenario para saludará a los asistentes.

EL DÍA DESPUÉS

No obstante, los problemas del partido morado no desaparecerán ahí, ya que ambos sectores reconocen que el proceso de integración posterior, gane quien gane, será muy complicado, según explican a Europa Press fuentes de ambos equipos.

Así, fuentes del equipo del líder afirman que "habrá que tragar mucha saliva" pero que todos deberán trabajar para confeccionar una dirección integradora y cerrar heridas. Desde el sector 'errejonista' también asumen esta tarea como fundamental, aunque ven a los 'pablistas' con poca voluntad de construir una dirección plural si gana la lista y las propuestas de Iglesias, y temen ser 'purgados'.