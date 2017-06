Rivera defiende la política "útil" de Cs con medidas logradas en seis meses frente a "la moción espectáculo" de Podemos

Etiquetas

Destaca el complemento salarial para los jóvenes que trabajan y no llegan a fin de mes y la ley de medidas urgentes para autónomos

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha defendido este jueves la política "útil" de su formación con medias logradas en los seis meses de legislatura, frente a "la pérdida de tiempo" con "la moción espectáculo" de Unidos Podemos, sobre la que ha criticado en este caso "el trueque" propuesto para cambiar de presidente.

En un acto en Córdoba con más de 350 personas, acompañado por el líder andaluz de Cs, Juan Marín, y por cargos electos y orgánicos de la formación naranja en Córdoba, como Isabel Albás, Marcial Gómez, David Dorado y José Luis Vilches, entre otros, Rivera ha advertido de que "en los tiempos que corren en los que la corrupción sigue supurando en las instituciones y partidos políticos, unos quieren vender que todo va bien y otros que este es el peor país del mundo, como Pablo Iglesias".

A su juicio, "este país puede ser mejor", para lo cual "Ciudadanos ha venido a mejorar y no demoler", ha enfatizado, para valorar que estos seis meses de legislatura han rendido "mucho" para su formación, porque "han llegado cambios", pese a que "algunos se piensan que el cambio es cambiar al presidente y ponerse ellos". "Eso no es un cambio, es un trueque, sobre todo si no lo ganas en las urnas", ha apostillado.

En este sentido, ha detallado que "hoy llega desde Europa una noticia buena para miles de jóvenes españoles, con el complemento salarial para los que trabajan y no llegan a final de mes", de forma que "Ciudadanos ha conseguido una de sus banderas electorales en tan solo seis meses". Por tanto, "eso es hacer política útil", ha elogiado Rivera, quien ha dicho que "ojalá en un futuro ningún joven tenga que cobrar este complemento, porque significará que llegan a final de mes", pero mientras tanto "Ciudadanos ha conseguido cambios".

Por otra parte, ha resaltado que en próximos días "va a llegar una buena noticia para los autónomos", dado que "está a punto de salir" tras "un preacuerdo, después de que los viejos partidos han puesto muchas trabas", la ley de medidas urgentes para autónomos, de modo que "ya no solo van a tener una tarifa plana de 50 euros seis meses, sino de un año". En su opinión, "esto es el cambio".

Asimismo, ha citado la medida aprobada en la Comunidad de Madrid sobre la gratuidad de los libros en la educación, que espera que se aplique en Andalucía; la ampliación del permiso por paternidad a un mes, y el montante de cien millones de euros más en los presupuestos para los dependientes. Mientras, el líder de Cs espera que "en un futuro haya un gobierno limpio de corrupción".

De este modo, Rivera ha aseverado que "está cada vez más satisfecho de haber dicho no a entrar en el Gobierno de Rajoy, porque el tiempo está dando la razón con un partido de corrupción hasta arriba", pero al mismo tiempo ha asegurado que está "satisfecho de haber desbloqueado el país".

"NO ESCOGER ENTRE CORRUPCIÓN E INCOMPETENCIA"

Mientras, el presidente de Ciudadanos ha apuntado que a Mariano Rajoy "no le gusta hacer reformas, es conformista y piensa que no hay que cambiar nada", de hecho considera que "está ante un fin de ciclo en el PP, porque lleva 40 años en política", si bien ha subrayado que "Ciudadanos tiene la obligación de ofrecer a los españoles una alternativa, no escoger entre corrupción e incompetencia".

Según ha comentado, "en esta legislatura hay un gobierno que ha perdido la mayoría absoluta, pero a algunos les da mucha pereza hacer política, porque es enmendar una ley y mejorarla, que haya presupuestos y que no tenga que rescatar Europa, y trabajar porque no machaquen con impuestos", pero "no es creerse más importante que nadie, ni dar lecciones a los demás, ni querer ser presidente a toda costa".

Al respecto, ha afirmado que quiere "ser presidente del país algún día, pero no de cualquier manera y hacerlo con socios que como mínimo defiendan la unidad de los españoles y no quieran romper el país". En su opinión, "en 2015 y 2016 no era el momento de llegar al Gobierno", sino que "había que ponerse de acuerdo entre los partidos y legislar", pero "hoy estamos más fuerte que en 2015, somos mejores, estamos más preparados y con más capacidad para gobernar", y "en 2019 estaremos mucho más preparados para gobernar en España, Andalucía y Córdoba", ha enfatizado.

Además, ha destacado que "ojalá no hubiera corrupción en el país y no hiciera falta decir que la justicia está politizada". Ante ello, cree que "el país tiene que limpiar la herida, pero escuece y duele" después de que "la política española algunos la han infectado de corrupción y a Ciudadanos le toca desinfectarla", poniendo en este caso como ejemplo la petición de dimisión de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que "se sentarán en el banquillo", cuando "algunos decían chantajistas a Ciudadanos".

Y es que, según Rivera, "el PSOE en Andalucía tiene tanta corrupción como el PP", de ahí que se pusiera "un cortafuegos con el pacto anticorrupción" para que esta tierra tenga "estabilidad y se puedan negociar los presupuestos", ha indicado, para añadir que le alegra que PP y PSOE les identifiquen como "los que quieren limpiar la corrupción", de manera que "ahora Ciudadanos es el que decide", ha valorado.

No en vano, ha argumentado que "al PP y PSOE le preocupa mucho más Ciudadanos que Podemos", porque sus votantes "cada vez se fijan más" en la formación naranja, al plantear "un modelo económico y social sostenible mejor que el suyo y estamos limpios de corrupción". Por eso, ha apostillado, "les cuesta tanto aceptar cada vez que pedimos una medida anticorrupción".

Al hilo de ello, ha criticado que "alguien se piensa que dando vueltas con un autobús con pegatinas o con un juego de marcianitos matando a la trama, el PSOE y el PP van a cambiar alguna política". "Eso no sirve para nada", ha advertido Rivera, para remarcar que "esto no va de pegatinas Iglesias, va de suprimir aforamientos, de limitar los mandatos, de cambiar la ley electoral, de expulsar a los diputados por corrupción".

PETICIONES A SUSANA DÍAZ

Igualmente, Rivera ha declarado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, va a tener que "aceptar un cambio de la ley electoral y suprimir los aforamientos", después de que su formación en Andalucía ha "logrado cosas", aunque entiende que "cuesta mucho cambiar las cosas en una tierra gobernada por los mismos durante más de tres décadas".

Sin embargo, ha lamentado que "el PP en la oposición estaban encantados no haciendo nada", de manera que "con el PP han bajado cero euros los impuestos en la oposición", frente a la labor de Ciudadanos, ha puntualizado, para añadir que "es evidente que si se quiere cambiar, hay que hacer cosas distintas".

Entretanto, el presidente de Ciudadanos ha defendido que "España puede ser uno de los países punteros del mundo cambiando cosas estructurales" como la educación, el empleo, la justicia, la innovación y la reforma electoral, entre otros aspectos que abandera.

EL IMPUESTO DE SUCESIONES

Por su parte, Juan Marín le ha aconsejado a la presidenta del Ejecutivo regional que si quiere que se siente a negociar los presupuestos de 2018 tendrá que "hacer justicia social y eliminar el impuesto de sucesiones en Andalucía", al tiempo que ha precisado que en Ciudadanos no cambian "el voto de los andaluces por consejerías".

Tras resaltar la labor de su formación para "cambiar las cosas" en esta "segunda transición política", ha recordado que "dentro de muy poco Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados para rendir cuentas ante los tribunales", todo ello después de que "hace dos años a los de Ciudadanos les llamaban chantajistas al pedir la dimisión". En palabras de Marín, "se están produciendo un cambio importante en la comunidad", resaltando "la estabilidad".