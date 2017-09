China y Rusia realizan entrenamientos navales cerca de la costa de Corea del Norte

Etiquetas

China y Rusia han realizado este lunes ejercicios navales cerca de Corea del Norte en medio de las tensiones que ha habido por las ambiciones nucleares del régimen norcoreano y en una semana que estará marcada por las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se espera que Corea del Norte siga manteniendo su postura amenazadora.

La agencia de noticias Xinhua ha informado de que estos ejercicios tendrán lugar en golfo de Pedro el Grande, situado justo a las afueras del puerto ruso de Vladivostok --al sureste del país, cerca de la frontera rusa con China y Corea del Norte-- y también en la parte suroeste del mar de Ojotsk, al norte de Japón.

Estos ejercicios forman parte de la segunda ronda de entrenamientos navales que realizan China y Rusia este año; los primeros tuvieron lugar en el mar Báltico en julio. Estas pruebas de instrucción no guardan relación directa con las tensiones con Corea del Norte.

El Gobierno norcoreano lanzó un misil sobre Japón el viernes, el segundo en tres semanas, después de haber perpetrado su sexto y más potente ensayo nuclear el 3 de septiembre, lo que supuso un desafío a la comunidad internacional.

Ambos gobiernos, tanto el de China como el de Rusia, han instado en repetidas ocasiones a adoptar la vía del diálogo para encontrar una solución pacífica que resuelva la cuestión sobre Corea del Norte

La comunidad internacional debe permanecer unida y reforzar las sanciones contra Corea del Norte antes de que el Gobierno norcoreano lleve a cabo un nuevo lanzamiento de misiles balísticos, ha asegurado el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en un editorial publicado por en el periódico 'The New York Times' este domingo.

Las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte son una violación contra las resoluciones de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y demuestran la capacidad de Pyongyang para apuntar a Estados Unidos o a Europa como objetivos, ha añadido Abe.

Asimismo, Abe ha recalcado que la diplomacia y el diálogo no funcionarán con Corea del Norte y que ejercer una presión unificada por parte de toda la comunidad internacional es esencial para hacer frente a las amenazas lanzadas por el país asiático.

Hace una semana, los 15 miembros del Consejo de Seguridad adoptaron de forma unánime la resolución que establece nuevas sanciones contra el programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte, algo que no se producía desde 2006.

DIVERSIDAD DE POSTURAS

Este lunes, el diario oficial del régimen chino ha asegurado que se necesita tiempo para que las sanciones surtan efecto pero la puerta al diálogo debe dejarse abierta a las conversaciones.

"Con el lanzamiento de su misil el viernes, Pyongyang quería transmitir la impresión de que las sanciones no funcionarán. Algunas personas se han decepcionado y se han hecho eco de inmediato, señalando el fracaso de las sanciones para lograr su objetivo", ha afirmado el 'China Daily'.

"Pero que las sanciones anteriores no hayan funcionado no quiere decir que no vayan a funcionar. Es muy pronto para hablar de un fracaso porque las últimas sanciones apenas han comenzado a surtir efecto. Darle un margen de tiempo a las sanciones para que calen es la mejor manera para hacer que Pyongyang reconsidere las cosas", ha agregado.

La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció este domingo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha agotado las opciones para contener el programa nuclear de Corea del Norte y Estados Unidos deberá abordar el asunto desde el Pentágono. El Gobierno de China ha instado a Estados Unidos a contenerse y no lanzar amenazas contra Corea del Norte.

Con respecto a la advertencia lanzada por el presidente, Donald Trump, hace un mes contra Corea del Norte asegurando que actuaría con "fuego y furia" si el régimen norcoreano les desafiaba, Haley ha afirmado que aquella "no fue una amenaza vacía".

Pyongyang ha lanzado decenas de misiles conforme ha ido incrementado su programa de armas diseñado para disponer de la posibilidad de atacar Estados Unidos con un misil nuclear lo suficientemente potente.

El Gobierno de Corea del Norte anunció el sábado que pretende alcanzar un "equilibrio" con las fuerzas militares de Estados Unidos.