PSOE y Podemos piden al Gobierno que explique en el Congreso la falta de personal en la Agencia Tributaria

Denuncian el número de inspectores ha caído un 10% desde 2011

El PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han exigido al Gobierno que explique en el Congreso la falta de personal y de medios en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) donde, denuncian, el número de inspectores ha caído en más de 500 personas desde 2011.

Así, ambos grupos parlamentarios han registrado en la Cámara Baja sendas solicitudes de comparecencia, los socialistas dirigidos al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y la coalición de izquierdas al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y del presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba.

Este martes, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado la "actitud irresponsable" del Gobierno y su "profunda preocupación" por la "carencia" de personal y medios que, sostienen, afecta a este organismo y que puede no remediarse en este ejercicio por las restricciones de contratación de personal que contiene el proyecto de Presupuestos, aprobado en el Congreso y que actualmente continúa su tramitación en el Senado.

NUEVE INSPECTORES MENOS CADA MES

Según ha denunciado el PSOE, desde el inicio del Gobierno de Mariano Rajoy en 2011 el personal de la AEAT ha caído en 526 inspectores, lo que supone una pérdida del 10% de la plantilla y arroja una media de nueve inspectores menos cada mes.

Esto ha llevado al secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha acusar al Ejecutivo de no tener entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal y la delincuencia económica: "Parece que para el Gobierno esa lucha no es prioritaria", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que "el Gobierno prometió una tasa de reposición en 2015 de un 50%, pero no la cumplió, y de un 100% en 2016, pero, como el propio Ejecutivo ha reconocido, tampoco ha sido así".

Según los datos expuestos por el PSOE a raíz de las Memorias Anuales de la AEAT, la plantilla total de este organismo era en 2011 de 27.613 personas, de las cuales 5.276 eran inspectores. En 2015, la plantilla total se redujo hasta 25.429, con sólo 4.850 en el cuerpo de inspectores de Hacienda.

"ES LÓGICO DESCONFIAR DE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO"

"Aunque el Gobierno no ofrece datos del año 2016, tras reconocer que la tasa de reposición de funcionarios fue del 0%, significa que el recorte en las plantillas ha continuado al mismo ritmo", ha dicho Heredia, que considera "llamativo que en medio de una oleada de casos de corrupción que afectan desde hace años al partido que sostiene al Gobierno no solo no se haya reforzado la plantilla de quienes persiguen este tipo de delito, sino que se reduzca".

"Con estos número, es lógico que desconfiemos de las intenciones del Gobierno y de su compromiso en la lucha contra los que defraudan. Todo ello, tras aprobar en el año 2012 el mismo ministro Montoro una amnistía fiscal que permitió a miles de defraudadores irse de rositas", ha apostillado el dirigente socialista.

Asimismo, el PSOE ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para conocer la valoración del Ejecutivo por el descenso de efectivos en la AEAT, otra en la que se cuestiona si éste descenso "es la mejor manera de luchar contra el fraude fiscal" y por la previsión de Hacienda por el número de inspectores de cara a 2017.